Міністерство цифрової трансформації розширює доступ до функції штучного інтелекту в освітній платформі Мрія. Відтепер її зможуть використовувати вчителі 500 шкіл.

Про це Мінцифри повідомляє у середу, 14 жовтня.

Мінцифри розширює доступ до ШІ-тестів у Мрії

Згідно з повідомленням, минулого року функцію ШІ протестували в 160 школах. За цей час вчителі й учні згенерували майже 100 тис. тестів, якість матеріалів оцінили на 8 балів із 10.

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Функція працює в межах платформи й автоматично враховує підручники, календарно-тематичний план та рекомендації МОН.

Щоб створити тест, вчителю достатньо обрати тему з календарно-тематичного плану. Система за кілька секунд формує готовий тест, який можна зпропонувати класу. Після виконання вчитель одразу отримує результати автоперевірки.

Учні можуть проходити тести без доступу до інтернету. Щоб ускладнити списування, на платформі заблоковано копіювання тексту та створення скриншотів.

За словами співкерівника Мрії Олександра Павленка, близько половини вчителів уже використовують штучний інтелект для підготовки до уроків.

– Важливо, щоб для цього їм не доводилося щоразу переходити на інші платформи. Саме тому ми інтегрували ШІ безпосередньо в Мрію, де він уже враховує освітній контекст і допомагає швидше виконувати рутинні завдання, – зазначив він.

У Мінцифри також повідомили про плани розвивати ШІ-інструменти для учнів, які допомагатимуть знаходити навчальні матеріали, гуртки та заняття відповідно до інтересів.

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