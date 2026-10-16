Ракеты-перехватчики PAC-2 и PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot сейчас в дефиците, Украина не относится к приоритетам при их распределении.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге в Брюсселе 16 октября, пишет Европейская правда.

Украина – не приоритет в поставках ракет PAC-2 и PAC-3

Президент напомнил, что Украина получает ракеты для Patriot в рамках программы PURL. Их закупают в США за средства европейских стран.

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— Сейчас есть большой дефицит. Большинство PAC-2 и PAC-3 уже долгое время отдается на Ближний Восток. Это не является каким-то секретом – мы не являемся приоритетом номер один по выделению PAC-2 и PAC-3, – сказал он.

Президент подчеркнул, что Украина получает ракеты не только от Соединенных Штатов, но и ведет переговоры с европейскими и другими государствами.

— Собираем две-пять-десять – сколько сможем договориться собрать соответствующих ракет — и доставляем в Украину защищать людей, – сказал Зеленский.

Он проинформировал лидеров ЕС о минимальных потребностях Украины в ракетах PAC-2 и PAC-3.

По словам Зеленского, европейские страны имеют достаточно ракет PAC-2 и PAC-3, чтобы Украина смогла пройти зиму.

Напомним, 24 сентября Владимир Зеленский сообщил о достижении договоренности относительно нового пакета ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Президент не уточнил, с какой именно страной Украина заключила эту договоренность.

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