Украина не в приоритете: Зеленский заявил о большом дефиците ракет для Patriot
- Ракеты PAC-2 и PAC-3 для систем Patriot находятся в дефиците.
- Украина не является приоритетом в поставках этих перехватчиков, большинство которых длительное время направляют на Ближний Восток.
Ракеты-перехватчики PAC-2 и PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot сейчас в дефиците, Украина не относится к приоритетам при их распределении.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге в Брюсселе 16 октября, пишет Европейская правда.
Украина – не приоритет в поставках ракет PAC-2 и PAC-3
Президент напомнил, что Украина получает ракеты для Patriot в рамках программы PURL. Их закупают в США за средства европейских стран.
— Сейчас есть большой дефицит. Большинство PAC-2 и PAC-3 уже долгое время отдается на Ближний Восток. Это не является каким-то секретом – мы не являемся приоритетом номер один по выделению PAC-2 и PAC-3, – сказал он.
Президент подчеркнул, что Украина получает ракеты не только от Соединенных Штатов, но и ведет переговоры с европейскими и другими государствами.
— Собираем две-пять-десять – сколько сможем договориться собрать соответствующих ракет — и доставляем в Украину защищать людей, – сказал Зеленский.
Он проинформировал лидеров ЕС о минимальных потребностях Украины в ракетах PAC-2 и PAC-3.
По словам Зеленского, европейские страны имеют достаточно ракет PAC-2 и PAC-3, чтобы Украина смогла пройти зиму.
Напомним, 24 сентября Владимир Зеленский сообщил о достижении договоренности относительно нового пакета ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Президент не уточнил, с какой именно страной Украина заключила эту договоренность.