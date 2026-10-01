Украина впервые использовала в боевых условиях отечественную тактическую баллистическую ракету FP-7.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в четверг, 1 октября.

Украина успешно применила баллистику

По словам главы государства, украинская тактическая баллистика FP-7 уже прошла первое боевое применение.

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– Украинская тактическая баллистика. FP-7. Первое боевое применение. Спасибо за результат… Дальше – производство, – отметил президент.

Баллистическая ракета FP-7 способна поражать цели на расстоянии до 200 км. Ее максимальная скорость составляет 1500 м/с, круговое отклонение – 14 метров.

Масса боевой нагрузки ракеты составит 150 кг. Максимальная продолжительность ее полета – 250 секунд.

Ukrainian tactical ballistic missile. FP-7. First combat use. Thank you for the result. Next up: production. Glory to Ukraine! pic.twitter.com/IxdjVg51c1 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 1, 2026

В марте соучредитель и главный конструктор оборонной компании Fire Point Денис Штилерман заявлял, что баллистическая ракета FP-7 является аналогом ATACMS, но стоит в несколько раз дешевле.

По аэродинамической компоновке и принципам управления FP-7 является “клоном” советских ракет 48Н6, которые Россия сейчас применяет в составе зенитных ракетных комплексов С-400.

Украинская ракета отличается от 48Н6 системой наведения и аппаратурой управления полетом.

В июле украинская оборонная компания Fire Point представила противобаллистические ракеты FP-7.x. Они разрабатываются для системы противовоздушной обороны Freyja.

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