Владимир Зеленский сообщил о достижении договоренности относительно нового пакета ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Президент не уточнил, с какой именно страной Украина заключила эту договоренность.

Об этом глава государства заявил во время встречи с представителями украинской общины в США 24 сентября.

Украина договорилась о новом пакете ракет для Patriot

— Мы сегодня договорились, не буду говорить с кем, о пакете ракет для систем Patriot. Это важное решение, — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что участие Украины в мероприятиях в рамках Генеральной ассамблеи ООН помогло усилить международную поддержку государства.

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По словам Зеленского, Украина подписала соглашение о безопасности с Австралией. Это первая такая договоренность с государством, которое не является членом НАТО и Европейского Союза.

Украина также заключила Drone Deal с Финляндией. Как отметил Зеленский, это соглашение должно усилить оборонные возможности обеих стран.

Глава государства сообщил, что во время Генеральной ассамблеи ООН украинская делегация провела около 20 встреч с лидерами других государств.

Напомним, 22 сентября Зеленский заявлял, что на тот момент еще не получил конкретного ответа от США относительно поставок ракет для систем Patriot.

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