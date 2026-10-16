Украине необходимо €155 млрд на оборонные нужды в следующем году. Как минимум €70 млрд из этой суммы нужно привлечь дополнительно.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время заседания Европейского Совета в пятницу, 16 октября.

Украине нужно еще €70 млрд на оборону в 2027 году

Глава государства обратился к европейским лидерам с призывом помочь Украине обеспечить необходимое финансирование.

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— Война будет стоить €155 млрд в следующем году, и нам нужно еще как минимум €70 млрд от вас на оборону, на оружие и на нашу устойчивость. Это реалистичная сумма, и я прошу вас найти эту поддержку, – сказал Зеленский.

По словам президента, украинские беспилотники позволяют останавливать большинство российских штурмов на фронте и нарушать логистическое обеспечение российских войск.

— Наши дроны помогают ослаблять российскую экономику. Прямо сейчас мы могли бы производить в два или три раза больше дронов, в зависимости от типа дрона, но у нас просто нет достаточно средств на это, – объяснил президент.

Зеленский призвал европейских лидеров вкладывать средства в украинскую оборону, развивать совместное производство БпЛА и других видов вооружения на территории европейских стран.

— Поэтому нам действительно нужно как минимум €70 млрд дополнительно на следующий год, – подытожил он.

Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа говорила, что по состоянию на сентябрь 2026 года один день полномасштабной войны обходится государственному бюджету Украины в $190 млн.

Эта сумма не учитывает стоимость вооружения, которое Украина получает от международных партнеров.

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