Украине нужно дополнительно €70 млрд на оборону в следующем году — Зеленский
- Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо €155 млрд на оборону в 2027 году.
- Он призвал европейских лидеров помочь привлечь не менее €70 млрд дополнительного финансирования.
Украине необходимо €155 млрд на оборонные нужды в следующем году. Как минимум €70 млрд из этой суммы нужно привлечь дополнительно.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время заседания Европейского Совета в пятницу, 16 октября.
Украине нужно еще €70 млрд на оборону в 2027 году
Глава государства обратился к европейским лидерам с призывом помочь Украине обеспечить необходимое финансирование.
— Война будет стоить €155 млрд в следующем году, и нам нужно еще как минимум €70 млрд от вас на оборону, на оружие и на нашу устойчивость. Это реалистичная сумма, и я прошу вас найти эту поддержку, – сказал Зеленский.
По словам президента, украинские беспилотники позволяют останавливать большинство российских штурмов на фронте и нарушать логистическое обеспечение российских войск.
— Наши дроны помогают ослаблять российскую экономику. Прямо сейчас мы могли бы производить в два или три раза больше дронов, в зависимости от типа дрона, но у нас просто нет достаточно средств на это, – объяснил президент.
Зеленский призвал европейских лидеров вкладывать средства в украинскую оборону, развивать совместное производство БпЛА и других видов вооружения на территории европейских стран.
— Поэтому нам действительно нужно как минимум €70 млрд дополнительно на следующий год, – подытожил он.
Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа говорила, что по состоянию на сентябрь 2026 года один день полномасштабной войны обходится государственному бюджету Украины в $190 млн.
Эта сумма не учитывает стоимость вооружения, которое Украина получает от международных партнеров.