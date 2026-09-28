Потребности на ведение войны в следующем году могут вырасти на $20 млрд по сравнению с 2026-м.

Об этом заявил первый заместитель министра финансов Роман Ермоличев во время бюджетной дискуссии, организованной Центром экономической стратегии.

Стоимость войны в 2027 году: что известно

По оценкам Министерства обороны, в 2027 году потребности Украины на ведение войны могут достичь $175 млрд. Это на $20 млрд больше, чем оценка на 2026 год, которая составляет $155 млрд.

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В то же время в проекте госбюджета на следующий год пока предусмотрено около $100 млрд. Поэтому часть необходимых средств Украине придется привлекать дополнительно.

Ермоличев заявил, что речь идет о потребности в $70 млрд. При этом покрывать ее планируют не только за счет прямого финансирования от партнеров, но и с помощью других форм военной поддержки.

— Потребность в $70 млрд есть. И здесь должны задействоваться разные инструменты, в частности сотрудничество с международными партнерами, чтобы не просто привлекать финансирование, но и использовать различные инструменты, которые работали в течение четырех лет, — отметил он.

Среди таких механизмов первый заместитель министра назвал Рамштайн, PURL и другие форматы, которые позволяют Украине напрямую получать вооружение.

В Минфине утверждают, что на этот раз изменили подход к формированию оборонных расходов. В предыдущие годы на начальном этапе бюджетного планирования на этот сектор закладывали меньше, чем требовалось на самом деле, после чего финансирование приходилось увеличивать в течение года.

В проекте бюджета на 2027 год средства на сектор безопасности и обороны увеличили сразу на 518 млрд грн — примерно с 4,4 трлн грн до 4,9 трлн грн.

— Мы изменили ситуацию и увеличили финансирование на сектор обороны уже прямо сейчас: ресурс увеличен на 518 млрд грн, — пояснил Ермоличев.

В частности, в расчетах на 2027 год уже учли около 300 млрд грн, необходимых из-за повышения с 1 июля денежного довольствия военнослужащих и связанных с обороной социальных выплат.

В бюджете на 2026 год эти дополнительные 300 млрд грн пока не отражены. Их планируют профинансировать из внутренних источников.

В то же время в расчетах на 2027 год пока не учтено возможное увеличение численности военнослужащих, поскольку этот показатель, по словам первого заместителя министра, сложно спрогнозировать.

Еще одним финансовым резервом должен стать увеличенный Резервный фонд при Министерстве финансов.

Ермоличев отметил, что в 2026 год Украина входила с примерно 140 млрд грн в общем фонде. На следующий год планируют заложить уже 200 млрд грн.

В Минфине рассчитывают, что это позволит государству иметь больший запас средств для реагирования на дополнительные потребности, которые могут возникнуть в течение года.

Ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что речь идет о дефиците финансирования в $27 млрд от общей потребности в $155 млрд.

Около $7 млрд из этой суммы планируют обеспечить за счет внутренних ресурсов.

Еще около $20 млрд нужны в основном на вооружение и связанные с ним расходы. Эту часть Украина пытается покрыть вместе с международными партнерами.