Україні необхідно €155 млрд на оборонні потреби наступного року. Щонайменше €70 млрд із цієї суми потрібно залучити додатково.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час засідання Європейської Ради у п’ятницю, 16 жовтня.

Україні потрібно ще €70 млрд на оборону в 2027 році

Глава держави звернувся до європейських лідерів із закликом допомогти Україні забезпечити необхідне фінансування.

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– Війна буде коштувати €155 млрд наступного року, і нам треба ще щонайменше €70 млрд від вас на оборону, на зброю і на нашу стійкість. Це реалістична сума, і я прошу вас знайти цю підтримку, – сказав Зеленський.

За словами президента, українські безпілотники дають змогу зупиняти більшість російських штурмів на фронті та порушувати логістичне забезпечення російських військ.

– Наші дрони допомагають послаблювати російську економіку. Прямо зараз ми могли б виробляти вдвічі чи втричі більше дронів, залежно від типу дрона, але у нас просто немає достатньо коштів на це, – пояснив президент.

Зеленський закликав європейських лідерів вкладати кошти в українську оборону, розвивати спільне виробництво БпЛА та інших видів озброєння на території європейських країн.

– Тому нам дійсно потрібно щонайменше €70 млрд додатково на наступний рік, – підсумував він.

Раніше голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа говорила, що станом на вересень 2026 року один день повномасштабної війни обходиться державному бюджету України в $190 млн.

Ця сума не враховує вартість озброєння, яке Україна отримує від міжнародних партнерів.

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