На выходных и в начале недели в Украине ожидается неустойчивая погода с дождями и порывами ветра, однако уже со вторник она начнет стабилизироваться — с 22 октября ожидаются более солнечные дни.

В то же время, днем ​​прогнозируются комфортные осенние температуры в пределах 10-18°.

Более подробно о прогнозе погоды в Украине на 10 дней эксклюзивно для Фактов ICTV рассказала синоптика Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Прогноз погоды в Украине на выходные

В субботу 17 октября, в Украине будет облачно, местами ожидаются небольшие, ночью в Карпатском регионе, днем ​​в южных и юго-восточных областях умеренные дожди.

Только в южных областях ночью без осадков. Ночью и утром в южной части Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской областях ожидается туман.

Ветер восточный, юго-восточный, на западе и юго-западе страны северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 7-12° тепла, днем ​​13-18°, в восточных областях до 21°, в западных областях ночью 3-8° тепла, днем ​​8-13°.

В воскресенье, 18 октября, будет облачно, пройдут умеренные, а на Днепропетровщине и Полтавщине, днем ​​и в южной части местами сильные дожди с грозами. В то же время, в большинстве западных областей без существенных осадков.

Ночью и утром в Карпатском регионе местами туман.

Ветер восточный, северо-восточный, на западе и юго-западе страны северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 9-14°, в западных и юго-западных областях 5-10° тепла; днем 13-18°, на юго-востоке страны до 21°, в западных областях 8-13°.

Погода в Украине 19-21 октября

В понедельник, 19 октября, в Украине будет облачно. Ожидаются умеренные, в большинстве южных и центральных областей местами значительные дожди, на крайнем западе страны днем ​​без существенных осадков.

Ветер северный, северо-восточный, на востоке и юго-востоке страны — юго-восточный, 7-12 м/с, в Украине, кроме запада и востока, местами ожидаются порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 9-14° тепла, днем ​​13-18°; в западных областях ночью 5-10° тепла, днем ​​10-15°.

Во вторник, 20 октября, будет облачно с прояснениями. Ночью умеренные, днем ​​небольшие дожди, в большинстве районов Левобережья без осадков.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем ​​13-18°, на востоке и юго-востоке страны до 21°.

В среду, 21 октября, облачно с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируется, лишь на востоке и юго-востоке страны ночью пройдет небольшой дождь.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем ​​13-18°, на Закарпатье и юге страны до 21°.

Консультативный прогноз на 22-25 октября

В эти дни на территории Украины будет преимущественно без осадков. Лишь 22-23 октября на западе страны пройдут небольшие дожди.

Температура ночью 4-11° тепла, днем ​​10-18°.

— Такой будет погода практически до конца следующей недели. То есть каких-либо изменений – очень высоких или слишком низких температур не ожидается. Все будет стабильно, с достаточно комфортными показателями, – отметила Наталья Птуха.

Таким образом, до вторника в Украине будет облачно с дождями. Кроме того, периодически ожидаются порывы ветра.

Но, начиная с 22 октября, будет все больше солнечных прояснений. В то же время температурный фон будет практически одинаковым в течение следующих 10 дней — в пределах 10-18°.

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