На вихідних та на початку тижня в Україні очікується нестійка погода з дощами та поривами вітру, проте вже з вівторка вона стабілізується – з 22 жовтня очікуються більш сонячні дні.

Водночас вдень прогнозуються комфортні осінні температури у межах 10-18°.

Більш детально про прогноз погоди в Україні на 10 днів ексклюзивно для Фактів ICTV розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Прогноз погоди в України на вихідні

У суботу, 17 жовтня, в Україні буде хмарно, місцями очікуються невеликі, вночі в Карпатському регіоні, вдень у південних та південно-східних областях помірні дощі.

Тільки у південних областях вночі без опадів. Вночі та вранці в південній частині, Кіровоградській, Дніпропетровській та Черкаській областях очікується туман.

Вітер східний, південно-східний, на заході та південному заході країни – північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 7-12° тепла, вдень 13-18°, у східних областях до 21°, у західних областях вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°.

У неділю, 18 жовтня, буде хмарно, пройдуть помірні, а на Дніпропетровщині та Полтавщині, вдень і в південній частині місцями значні дощі, грози. Водночас у більшості західних областей без істотних опадів.

Вночі та вранці в Карпатському регіоні місцями туман.

Вітер східний, північно-східний, на заході та південному заході країни – північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 9-14°, в західних та південно-західних областях 5-10° тепла; вдень 13-18°, на південному сході країни до 21°, у західних областях 8-13°.

Погода в Україні 19-21 жовтня

У понеділок, 19 жовтня, в Україні буде хмарно. Очікуються помірні, у більшості південних та центральних областей місцями значні дощі, на крайньому заході країни вдень без істотних опадів.

Вітер північний, північно-східний, на сході та південному сході країни – південно-східний, 7-12 м/с, в Україні, крім заходу та сходу, подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 9-14° тепла, вдень 13-18°; в західних областях вночі 5-10° тепла, вдень 10-15°.

У вівторок, 20 жовтня, буде хмарно з проясненнями. Вночі помірні, вдень невеликі дощі; в більшості районів Лівобережжя без опадів.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12° тепла, вдень 13-18°, на сході та південному сході країни до 21°.

У середу, 21 жовтня, буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не прогнозується, лише на сході та південному сході країни вночі невеликий дощ.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 13-18°, на Закарпатті та півдні країни до 21°.

Консультативний прогноз на 22-25 жовтня

У ці дні по території України буде переважно без опадів. Лише 22-23 жовтня на заході країни пройдуть невеликі дощі.

Температура вночі 4-11° тепла, вдень 10-18°.

– Такою буде погода практично до кінця наступного тижня. Тобто якихось змін – дуже високих або надто низьких температур не очікується. Все буде стабільно, з досить комфортними показниками, – зауважила Наталія Птуха.

Таким чином, до вівторка в Україні буде хмарно з дощами. Крім того, періодично очікуються пориви вітру.

Але, починаючи з 22 жовтня, буде все більше сонячних прояснень. Водночас температурний фон буде практично однаковий протягом наступних 10 днів – у межах 10-18°.

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