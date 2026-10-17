В течение 16 октября и в ночь на 17 октября украинские военные нанесли удары по логистическим объектам российской армии.

О результатах ударов сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Атаки ВСУ по объектам РФ: что известно

По данным Генштаба, 16 октября и в ночь на 17 октября подразделения Сил обороны Украины поразили ряд объектов, которые российская армия использует для военной логистики.

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В частности, в районе населенного пункта Слобода-Селецкая в Брянской области РФ зафиксировали поражение железнодорожного моста через реку Унеча.

В Генштабе объяснили, что удар призван затруднить железнодорожные поставки российских оккупационных войск, в частности доставку боеприпасов, топлива и военной техники.

Информации о масштабах повреждения моста и возможном прекращении железнодорожного движения в сообщении нет.

Кроме железнодорожного моста, украинские военные атаковали логистические объекты российской армии на временно оккупированной территории Донецкой области.

По данным Генштаба, в районах Новоандреевки, Никольского и Мариуполя зафиксировали поражение складов материально-технических средств оккупантов.

Также в районе Малиновки в Донецкой области Силы обороны поразили пункт управления российскими беспилотниками.

Подтверждение предыдущих ударов: что известно

Кроме того, Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение еще двух военных объектов на территории России.

В частности, 16 октября украинские военные поразили производственно-складское здание предприятия Робоавиа в районе населенного пункта Ленина в Ростовской области РФ.

Предприятие занимается разработкой и производством дронов для российской армии. В Генштабе объяснили, что удар по его инфраструктуре направлен на то, чтобы затруднить производство и поставку дронов оккупационным войскам.

Также подтверждено поражение 12 октября складского здания материально-технического обеспечения подразделения российской ракетной бригады. Объект находится в районе населенного пункта Латыши Брянской области РФ.

В Генштабе подчеркнули, что удары по таким объектам направлены на снижение военно-экономического и технологического потенциала России.

Украина наносит их в рамках права на самооборону, предусмотренного статьей 51 Устава ООН.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 697-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.