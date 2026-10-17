Упродовж 16 жовтня та вночі проти 17 жовтня українські військові завдали ударів по логістичних об’єктах російської армії.

Про результати ударів повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

Атаки ЗСУ по об’єктах РФ: що відомо

За інформацією Генштабу, 16 жовтня та вночі проти 17 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили низку об’єктів, які російська армія використовує для військової логістики.

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Зокрема, у районі населеного пункту Слобода-Селецька Брянської області РФ зафіксували ураження залізничного мосту через річку Унеча.

У Генштабі пояснили, що удар покликаний ускладнити залізничне постачання російських окупаційних військ, зокрема доставлення боєприпасів, пального та військової техніки.

Інформації про масштаби пошкодження мосту та можливе припинення залізничного руху в повідомленні немає.

Крім залізничного мосту, українські військові атакували логістичні об’єкти російської армії на тимчасово окупованій території Донецької області.

За даними Генштабу, у районах Новоандріївки, Микільського та Маріуполя зафіксували ураження складів матеріально-технічних засобів окупантів.

Також у районі Малинівки на Донеччині Сили оборони уразили пункт управління російськими безпілотниками.

Підтвердження попередніх ударів: що відомо

Крім того, Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження ще двох військових об’єктів на території Росії.

Зокрема, 16 жовтня українські військові уразили виробничо-складську будівлю підприємства Робоавіа в районі населеного пункту Леніна Ростовської області РФ.

Підприємство займається розробленням і виготовленням безпілотників для російської армії. У Генштабі пояснили, що удар по його інфраструктурі спрямований на ускладнення виробництва та постачання дронів окупаційним військам.

Також підтверджено ураження 12 жовтня складської будівлі матеріально-технічного забезпечення підрозділу російської ракетної бригади. Об’єкт розташований у районі населеного пункту Латиші Брянської області РФ.

У Генштабі наголосили, що удари по таких об’єктах спрямовані на зниження військово-економічного та технологічного потенціалу Росії.

Україна здійснює їх у межах права на самооборону, передбаченого статтею 51 Статуту ООН.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 697-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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