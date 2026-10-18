Марта Бондаренко, редактор ленты
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Потери РФ на 18 октября: ВСУ уничтожили 2090 оккупантов и 6 самолетов
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали на фронте более 2 тыс. российских оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери врага на 18 октября
- личного состава – около 1 565 060 (+2 090) человек,
- танков – 12 416 (+1) ед.
- боевых бронированных машин – 25 561 (+7) ед.
- артиллерийских систем – 51 293 (+27) ед.
- РСЗО – 2 224 (+3) ед.
- средств ПВО – 1 711 (+1) ед.
- самолетов – 449 (+6) ед.
- вертолетов – 356 ед.,
- наземных робототехнических комплексов – 2 968 (+6) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 568 358 (+1 372) ед.
- крылатых ракет – 5 134 (+4) ед.
- кораблей / катеров – 35 ед.,
- подлодок – 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 164 246 (+363) ед.
- специальной техники – 4 835 (+5) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 698-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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