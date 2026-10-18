Минулої доби Сили оборони України ліквідували на фронті понад 2 тис. російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 18 жовтня

особового складу – близько 1 565 060 (+2 090) осіб,

танків – 12 416 (+1) од.,

бойових броньованих машин – 25 561 (+7) од.,

артилерійських систем – 51 293 (+27) од.,

РСЗВ – 2 224 (+3) од.,

засобів ППО – 1 711 (+1) од.,

літаків – 449 од.,

гелікоптерів – 356 од.,

наземних робототехнічних комплексів – 2 968 (+6) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 568 358 (+1 372) од.,

крилатих ракет – 5 134 (+4) од.,

кораблів / катерів – 35 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 164 246 (+363) од.,

спеціальної техніки – 4 835 (+5) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 698-му добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.