Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 18 жовтня: ЗСУ знищили 2090 окупантів та 27 артсистем
Минулої доби Сили оборони України ліквідували на фронті понад 2 тис. російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 18 жовтня
- особового складу – близько 1 565 060 (+2 090) осіб,
- танків – 12 416 (+1) од.,
- бойових броньованих машин – 25 561 (+7) од.,
- артилерійських систем – 51 293 (+27) од.,
- РСЗВ – 2 224 (+3) од.,
- засобів ППО – 1 711 (+1) од.,
- літаків – 449 од.,
- гелікоптерів – 356 од.,
- наземних робототехнічних комплексів – 2 968 (+6) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 568 358 (+1 372) од.,
- крилатих ракет – 5 134 (+4) од.,
- кораблів / катерів – 35 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 164 246 (+363) од.,
- спеціальної техніки – 4 835 (+5) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 698-му добу.
Зараз дивляться
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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