Украина получает всего 12 ракет для систем противовоздушной обороны Patriot в месяц — примерно в четыре раза меньше, чем при президентстве Джо Байдена.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 18 октября в интервью Bloomberg.

Зеленский о задержке поставок ракет для Patriot

Президент сообщил, что Украина столкнулась с задержками поставок американских ракет-перехватчиков для систем Patriot, несмотря на то, что за часть вооружения уже оплачена.

Сейчас смотрят

По его словам, сейчас Украина получает всего 12 ракет для Patriot каждый месяц. Это примерно в четыре раза меньше, чем при предыдущей администрации США.

При этом Зеленский подчеркнул, что Вашингтон до сих пор не согласовал все поставки, за которые украинская сторона уже заплатила.

— Мы заплатили за оружие. Часть поставок одобрили, а остальные — нет. И это не технический вопрос, — заявил президент.

Зеленский сравнил нынешнюю ситуацию с периодом президентства Джо Байдена. Тогда Украина, по его словам, получала примерно в четыре раза больше ракет для Patriot, причем их передавали бесплатно в рамках американской военной помощи.

При администрации Дональда Трампа Украина вынуждена закупать эти ракеты, в частности через программу PURL, по которой европейские союзники финансируют приобретение американского вооружения.

Во время интервью Зеленский также рассказал о предложении Вашингтону, которое касается ударов по российским объектам, связанным с производством дизельного топлива.

По словам президента, Украина готова прекратить такие удары при условии, что США обеспечат поставки ракет для Patriot для защиты украинской инфраструктуры.

Однако, как утверждает Зеленский, американская сторона хочет, чтобы Украина прекратила атаки на объекты по производству дизельного топлива без соответствующих гарантий по противовоздушной обороне.

— Но они просто хотят, чтобы мы перестали бить по дизельному топливу. А если мы ударим, нас от чего-то отключат, — сказал глава государства.

Напомним, 16 октября во время брифинга в Брюсселе Владимир Зеленский заявил о значительном дефиците ракет PAC-2 и PAC-3 для систем Patriot.

По словам президента, Украина пока не входит в число приоритетных получателей этих перехватчиков, поскольку значительную часть ракет уже давно направляют на Ближний Восток.

Из-за нехватки ракет Украина также ведет переговоры с другими странами, пытаясь собрать нужное количество ракет из разных источников.