Україна отримує лише 12 ракет до систем протиповітряної оборони Patriot на місяць — приблизно вчетверо менше, ніж за президентства Джо Байдена.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив 18 жовтня в інтерв’ю Bloomberg.

Зеленський про затримку постачання ракет до Patriot

Президент повідомив, що Україна зіткнулася із затримками постачання американських ракет-перехоплювачів для систем Patriot, попри те, що за частина озброєння вже оплачена.

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За його словами, наразі Україна отримує лише 12 ракет до Patriot щомісяця. Це приблизно вчетверо менше, ніж за попередньої адміністрації США.

При цьому Зеленський наголосив, що Вашингтон досі не погодив усіх постачань, за які українська сторона вже внесла кошти.

— Ми заплатили за зброю. Частину постачань погодили, а решту — ні. І це не технічне питання, — заявив президент.

Зеленський порівняв нинішню ситуацію з періодом президентства Джо Байдена. Тоді Україна, за його словами, отримувала приблизно вчетверо більше ракет до Patriot, причому їх передавали безоплатно в межах американської військової допомоги.

За адміністрації Дональда Трампа Україна змушена закуповувати ці ракети, зокрема через програму PURL, за якою європейські союзники фінансують придбання американського озброєння.

Під час інтерв’ю Зеленський також розповів про пропозицію Вашингтону, яка стосується ударів по російських об’єктах, пов’язаних із виробництвом дизельного пального.

За словами президента, Україна готова припинити такі удари за умови, що США забезпечать постачання ракет до Patriot для захисту української інфраструктури.

Однак, як стверджує Зеленський, американська сторона хоче припинення українських атак на об’єкти дизельного виробництва без відповідних гарантій щодо протиповітряної оборони.

— Але вони просто хочуть, щоб ми перестали бити по дизпаливу. А якщо ми вдаримо, нас від чогось відключать, — сказав глава держави.

Нагадаємо, 16 жовтня під час брифінгу в Брюсселі Володимир Зеленський заявив про значний дефіцит ракет PAC-2 і PAC-3 для систем Patriot.

За словами президента, Україна наразі не належить до пріоритетних отримувачів цих перехоплювачів, оскільки значну частину ракет уже тривалий час спрямовують на Близький Схід.

Через нестачу ракет Україна також веде переговори з іншими державами, намагаючись зібрати необхідну кількість перехоплювачів із різних джерел.

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