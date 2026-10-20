Южная Корея отзывает часть дипломатического персонала из Украины на фоне спора по поводу передачи двух северокорейских военнопленных в Сеул и постоянных угроз воздушных ударов.

Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Министерство иностранных дел Южной Кореи.

Сеул отзывает из Киева дипломатов

Спикер министерства Пак Ду-сун объяснил, что Украина якобы не предприняла положительных шагов для урегулирования спора по поводу информации о передаче северокорейских военнопленных в Сеул. Кроме того, невозможно обеспечить безопасность дипломатического персонала из-за постоянных угроз российских воздушных ударов.

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Несмотря на частичное отзыв персонала, Южная Корея будет поддерживать дипломатические контакты с Украиной во главе с временным поверенным в делах. В то же время, весь консульский персонал останется в стране.

Ранее Южная Корея отозвала своего посла в Украине Пак Ки-чана из-за разглашения президентом Зеленским информации о северокорейских военных, Силы обороны взятые в плен в январе 2025 года во время боевых действий в Курской области.

Сеул требует от Украины официального объяснения и извинений за разглашение информации Зеленским.

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