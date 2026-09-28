Южная Корея требует от Украины извинений за разглашение данных о пленных из КНДР
- Сеул заявил, что Киев нарушил договоренность о передаче пленных КНДР.
- Южная Корея требует не только объяснений, но и официальных извинений от украинской стороны.
Администрация президента Южной Кореи требует от Украины официального объяснения и извинений в связи с обнародованием информации о передаче Сеулу двух северокорейских военнопленных.
Об этом сообщают Korea JoongAng Daily и AFP.
Почему Южная Корея требует извинений от Украины
Старший секретарь президента Южной Кореи по связям с общественностью Сон Ги-хон заявил, что Сеул выражает “глубокое сожаление” в связи с односторонним разглашением информации украинской стороной.
По его словам, речь идет не только об обнародовании данных о передаче военнопленных, но и о последующем отрицании Киевом существования соглашения о конфиденциальности.
– Мы требуем официального объяснения и извинений. Мы также рассматриваем дальнейшие необходимые меры по этому вопросу, – заявил Сон.
Поводом для спора стало выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. Он сообщил, что Украина передала Южной Корее двух военнослужащих КНДР, которые ранее были взяты в плен в Курской области РФ.
После этого президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен заявил, что обнародование информации было “крайне досадным”, и назвал его нарушением договоренности о конфиденциальности.
Киев и Сеул по-разному оценивают договоренности о конфиденциальности
Украинская сторона опровергла, что между странами существовала договоренность о неразглашении самого факта передачи военнопленных.
Помощник президента Украины Дмитрий Литвин пояснял, что Зеленский сообщил лишь о самом факте передачи солдат Южной Корее, не раскрывая подробностей.
По его словам, Украина — открытая страна, поэтому полностью скрывать факт такой передачи было бы необычно.
В Сеуле с этим не согласны. Сон Ги-хон заявил, что украинское правительство неоднократно консультировалось с Южной Кореей по поводу передачи военнопленных и именно Киев, по версии южнокорейской стороны, изначально просил соблюдать конфиденциальность.
По словам чиновника, это объяснялось деликатностью вопроса, в частности рисками для безопасности пленных и их семей, а также дипломатическими и соображениями безопасности.
Сеул утверждает, что согласился не разглашать информацию и приступил к процессу передачи военнопленных.
– Такие действия серьезно подрывают доверие между правительствами двух стран и наносят значительный ущерб нашим дружеским отношениям, – заявил Сон.
Почему передача пленных КНДР является деликатным вопросом
В Южной Корее подчеркивают, что вопрос передачи северокорейских военных долгое время обсуждался с учетом его деликатности в сферах безопасности, дипломатии, обороны и прав человека.
Сеул ранее заявлял, что судьба пленных будет определяться с учетом их собственного желания, южнокорейского законодательства, международного права и гуманитарных принципов.
По данным AFP, оба северокорейских военных ранее выражали желание жить в Южной Корее.
Эксперты, опрошенные агентством, предполагают, что Сеул также опасается возможной реакции Пхеньяна после публичного подтверждения передачи военных.
Профессор Университета Кеннам Лим Эул-чул считает, что этот спор уже нанес удар по доверию между Украиной и Южной Кореей.
По его оценке, это может заставить Сеул более осторожно подходить к дальнейшим запросам Киева о военной поддержке.
Южная Корея до сих пор не передавала Украине летальное оружие, однако рассматривала запросы на оборонную помощь, особенно после привлечения военных КНДР к войне на стороне России.
Напомним, президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен заявил, что Украина нарушила соглашение о конфиденциальности, обнародовав информацию о передаче двух северокорейских военнопленных в Южную Корею.