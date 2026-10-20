Південна Корея відкликає частину дипломатичного персоналу зі свого посольства в Києві. Причинами такого рішення стали суперечка з Україною щодо можливого передання Сеулу двох військовополонених із Північної Кореї та загроза російських повітряних ударів.

Про це повідомляє агентство Yonhap із посиланням на Міністерство закордонних справ Південної Кореї.

Сеул відкликає з Києва дипломатів

Речник міністерства Пак Ду-сун пояснив, що Україна нібито не зробила позитивних кроків для врегулювання суперечки щодо інформації про передання північнокорейських військовополонених до Сеула. Крім того, неможливо забезпечити безпеку дипломатичного персоналу через постійні загрози російських повітряних ударів.

Зараз дивляться

Попри часткове відкликання персоналу, Південна Корея підтримуватиме дипломатичні контакти з Україною на чолі з тимчасовим повіреним у справах. Водночас весь консульський персонал залишиться в країні.

Раніше Південна Корея відкликала свого посла в Україні Пак Кі-чана через розголошення президентом Зеленським інформації про північнокорейських військових, яких Сили оборони взяли в полон у січні 2025 року під час бойових дій у Курській області.

Сеул вимагає від України офіційного пояснення та вибачень за розголошення інформації Зеленським.

Водночас Офіс президента України заперечив, що між Києвом та Сеулом існувала домовленість про нерозголошення цієї інформації. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав ситуацію дипломатичним непорозумінням і висловив сподівання на її швидке врегулювання.

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