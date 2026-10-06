Украина передала Южной Корее извинения за разглашение информации о двух северокорейских военнопленных. В то же время в Южной Корее заявили, что полученные извинения не соответствуют ожиданиям страны.

Об этом 6 октября сообщил министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен.

По его словам, он поддерживал постоянный контакт с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой по ситуации.

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— Сообщения, которые я получил (от Сибиги), содержали прощения. Но есть разница с ожидаемым уровнем, поэтому мы намерены принять решительные меры, — сказал Чо Хен.

Спор из-за разглашения информации

Сеул требовал от Киева официальных объяснений и извинений после того, как президент Украины Владимир Зеленский публично сообщил о передаче двух северокорейских военнопленных в Южную Корею.

После этого Офис президента Украины возразил, что между сторонами существовала договоренность о неразглашении этой информации.

В то же время Чо Хен заявил, что о конфиденциальности договаривались на начальном этапе. По его словам, ее целью была защита самих военнопленных, а также их родственников, которые остаются в Северной Корее.

Министр подчеркнул, что именно украинская сторона сначала просила не разглашать информацию о военнопленных.

После того, как Сеул потребовал официального объяснения и извинений, Андрей Сибига назвала ситуацию дипломатическим недоразумением и выразила надежду на ее скорейшее урегулирование.

Южная Корея оценивает дальнейшие шаги в ответ на ситуацию. По словам Чо Хена, правительство рассматривает разные варианты, в частности возможность отзыва посла Южной Кореи в Украине Пак Хи Чхана.

Что известно о военнопленных КНДР

По данным южнокорейских чиновников, два военнослужащих Северной Кореи попали в украинский плен в январе 2025 года во время боевых действий в Курской области. Они воевали на стороне России.

В середине сентября 2026 года северокорейские военнопленные прибыли в Южную Корею.

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