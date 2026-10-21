На следующей неделе должны появиться хорошие новости о ситуации в оккупированных Олешках Херсонской области. Этот вопрос 20 октября поднимался на переговорах в Осло.

Об этом РБК-Украина рассказал нардеп и член украинской переговорной группы Давид Арахамия.

Арахамия о ситуации в Олешках

Вчера, 20 октября, в норвежской столице прошли переговоры президента Украины Владимира Зеленского и спецпредставителя президента США Стива Виткоффа.

Сейчас смотрят

— Дай Бог, на следующей неделе будет оживление гуманитарного трека. Очень тяжелая ситуация в Олешках. Мы ее вчера обсуждали, и неформальное достижение этой встречи – на следующей неделе должна появиться хорошая новость, – сказал Арахамия.

Больше деталей он не сообщил.

Ситуация в Олешках

О катастрофической ситуации в оккупированных Олешках Херсонской области стали говорить осенью. 25 сентября глава Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко заявила, что со времени последней доставки продуктов прошло четыре месяца. Из-за голода некоторые семьи были вынуждены есть собак.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что на середину лета в Олешках и пяти близлежащих населенных пунктах оставались около 6 тыс. гражданских, в том числе примерно 200 детей.

Украина неоднократно предлагала России организовать эвакуацию при поддержке Международного Комитета Красного Креста. Однако Россия отвергла все эти предложения.

27 сентября стало известно об успешной операции Сил обороны – украинские дроны доставили в Олешки около 4 тонн. 4 октября сообщалось об успешной доставке почти 400 посылок с продуктами, лекарствами и т.п.

Фото: Дмитрий Лубинец

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.