Наступного тижня мають з’явитися гарні новини щодо ситуації в окупованих Олешках на Херсонщині. Це питання 20 жовтня порушували на переговорах в Осло.

Про це РБК-Україна розповів нардеп та член української переговорної групи Давид Арахамія.

Арахамія про ситуацію в Олешках

Вчора, 20 жовтня, в норвезькій столиці відбулися переговори президента України Володимира Зеленського та спецпредставника президента США Стіва Віткоффа.

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— Дай Боже, наступного тижня буде пожвавлення гуманітарного треку. Дуже важкою є ситуація в Олешках. Ми її вчора обговорювали, і неформальне досягнення цієї зустрічі — наступного тижня має з’явитися гарна новина, — сказав Арахамія.

Більше деталей він не повідомив.

Ситуація в Олешках

Про катастрофічну ситуацію в окупованих Олешках Херсонської області почали говорити восени. 25 вересня голова Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко заявила, що з часу останньої доставки продуктів минуло чотири місяці. Через голод деякі родини були змушені їсти собак.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що станом на середину літа в Олешках та п’яти прилеглих населених пунктах залишалися близько 6 тис. цивільних, зокрема приблизно 200 дітей.

Україна неодноразово пропонувала Росії організувати евакуацію за підтримки Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Однак Росія відхилила всі ці пропозиції.

27 вересня стало відомо про успішну операцію Сил оборони — українські дрони доставили в Олешки близько 4 тонн. 4 жовтня повідомлялося про успішну доставку майже 400 посилок із продуктами, ліками тощо.

Фото: Дмитро Лубінець

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