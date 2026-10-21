Вице-президент Европейского парламента Пина Пичерно объявила голодовку, чтобы привлечь внимание к критической гуманитарной ситуации во временно оккупированных Олешках Херсонской области.

Об этом Пина Пичерно сообщила в соцсети X.

Голодовка Пины Пичерно из-за ситуации в Олешках: что известно

По словам вице-президента Европарламента, тысячи мирных жителей Олешков оказались в ловушке на территории, которую контролируют российские войска.

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У людей нет регулярного доступа к еде и лекарствам, а заминированные территории делают попытки самостоятельной эвакуации чрезвычайно опасными.

— Те, кто остается, рискуют умереть от голода, а те, кто пытается уехать, рискуют собственной жизнью, — подчеркнула Пичерно.

Чтобы привлечь внимание международного сообщества к гуманитарному кризису, Пина Пичерно объявила голодовку и призвала общественные организации, граждан, а также государственные и местные учреждения присоединиться к этой ненасильственной акции.

Она подчеркнула, что международное сообщество должно требовать немедленного гуманитарного перемирия, доставки продовольствия и медикаментов, а также обеспечения безопасной эвакуации мирных жителей, которые хотят покинуть город.

— Эта борьба не может быть только моей, — отметила вице-президент Европарламента.

Пина Пичерно призвала присоединиться к кампании Save Oleshky, направленной на привлечение внимания к положению мирных жителей в оккупированном городе.

По словам Пины Пичерно, эта инициатива призвана поддержать усилия Папы Римского Льва XIV и других людей, которые пытаются предотвратить масштабную гуманитарную трагедию.

Политик подчеркнула, что международная дипломатия должна обеспечить конкретные результаты для спасения людей.

— Жителей Олешков нельзя оставлять на произвол судьбы. Пришло время действовать вместе, чтобы дипломатия дала конкретные результаты и никто не остался умирать в тишине, — заявила она.

Напомним, что о критической гуманитарной ситуации в Олешках Херсонской области на всех площадках стали говорить осенью. 25 сентября глава Олешковской ГВА Татьяна Гасаненко подчеркнула, что со времени последней успешной доставки продуктов к тому времени прошло четыре месяца. Из-за голода отдельные семьи были вынуждены есть собак.

По данным украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, по состоянию на середину лета в Олешках и пяти соседних населенных пунктах оставалось около 6 тыс. мирных жителей, в том числе примерно 200 детей.

Украина не раз предлагала России организовать эвакуацию, в том числе через гуманитарные коридоры, при временном прекращении огня и с участием Международного комитета Красного Креста. Однако Россия отклонила все эти предложения.

Несмотря на блокировку гуманитарного доступа, украинские военные продолжают доставлять помощь дронами. Так, 27 сентября стало известно об одной из самых масштабных операций — тогда в Олешки доставили около 4 т продуктов сразу на сто определенных локаций города. 4 октября сообщалось об успешной доставке почти 400 посылок с продуктами, лекарствами и детскими наборами. В этот раз военные также доставили в город почти 4 т гуманитарных грузов.

16 октября, всего через несколько дней после операции на легких, Папа Римский Лев XIV провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Одной из тем беседы стала гуманитарная ситуация в Олешках Херсонской области. Понтифик выразил обеспокоенность и призвал к перемирию для оказания помощи гражданским.

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