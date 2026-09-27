Во время одной из последних и крупнейших операций в Олешки Херсонской области удалось доставить около 4 тыс. кг продовольствия.

В Олешки доставили 4 тыс. кг продовольствия

Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, помощь доставили на 100 определенных локаций. К операции присоединились 30-й корпус морской пехоты, тактическая группа Грім, 34-я бригада морской пехоты Борисфен, подразделение Болгаричи 11-й бригады НГУ, 34-й полк Нацгвардии и 79-й пограничный отряд.

В то же время, российские военные пытаются препятствовать доставке гуманитарной помощи. В частности, они сбивают дроны с продуктами, изымают или перепродают провизию, предназначенную для гражданских.

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Также сообщается о случаях преследования местных жителей за получение гуманитарных пакетов. Людей задерживают, удерживают в подвалах, избивают и применяют к ним насилие.

Сознательное препятствование гуманитарной помощи и создание условий, угрожающих выживанию гражданского населения, могут квалифицироваться как военные преступления, подчеркивает Прокудин.

По его словам, в оккупированных Олешках российские военные фактически удерживают около 2 тыс. гражданских, среди которых около 50 детей. Люди остаются без надлежащего доступа к пище, воде и электроэнергии и практически не имеют возможности выехать из города.

С марта украинские военные с помощью беспилотников доставляют через Днепр продукты для жителей Олешек.

Фото: Дмитрий Лубинец

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