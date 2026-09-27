На 100 определенных локаций: в Олешки доставили 4 тонны продуктов для населения
- Во временно оккупированные Олешки на Херсонщине дронами доставили около 4 тыс. кг продуктов.
- Провизия была доставлена на 100 определенных локаций города.
- По словам Прокудина, российские военные пытаются срывать доставку помощи, сбивают дроны с продуктами, отбирают провизию.
Во время одной из последних и крупнейших операций в Олешки Херсонской области удалось доставить около 4 тыс. кг продовольствия.
В Олешки доставили 4 тыс. кг продовольствия
Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, помощь доставили на 100 определенных локаций. К операции присоединились 30-й корпус морской пехоты, тактическая группа Грім, 34-я бригада морской пехоты Борисфен, подразделение Болгаричи 11-й бригады НГУ, 34-й полк Нацгвардии и 79-й пограничный отряд.
В то же время, российские военные пытаются препятствовать доставке гуманитарной помощи. В частности, они сбивают дроны с продуктами, изымают или перепродают провизию, предназначенную для гражданских.
Также сообщается о случаях преследования местных жителей за получение гуманитарных пакетов. Людей задерживают, удерживают в подвалах, избивают и применяют к ним насилие.
Сознательное препятствование гуманитарной помощи и создание условий, угрожающих выживанию гражданского населения, могут квалифицироваться как военные преступления, подчеркивает Прокудин.
По его словам, в оккупированных Олешках российские военные фактически удерживают около 2 тыс. гражданских, среди которых около 50 детей. Люди остаются без надлежащего доступа к пище, воде и электроэнергии и практически не имеют возможности выехать из города.
С марта украинские военные с помощью беспилотников доставляют через Днепр продукты для жителей Олешек.
Фото: Дмитрий Лубинец