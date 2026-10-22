Россия подготовила информационную операцию под названием Телемост, которую планирует провести 22 октября 2026 года с участием иностранной аудитории.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР).

Операция Телемост: что известно

По информации ГУР, российская сторона запланировала на 22 октября в 15:00 так называемый международный телемост, посвященный якобы преступлениям Сил обороны Украины против гражданского населения Запорожской области.

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Мероприятие должно пройти в формате группового видеозвонка через Zoom.

В разведке отмечают, что организаторы заявляют об участии представителей 80 стран. В то же время подтверждения фактического участия этих государств нет.

Основной аудиторией российской информационной операции определены представители дипломатического корпуса стран ООН, ОБСЕ, БРИКС и СНГ, а также международных гуманитарных организаций.

Для иностранной аудитории организаторы планируют обеспечить синхронный перевод на английский, испанский и французский языки.

По данным украинской разведки, главным докладчиком российская сторона назначила подсанкционного коллаборациониста Родиона Мирошника.

Также запланированы выступления:

Евгения Балицкого — главы российской оккупационной администрации на временно оккупированной части Запорожской области;

Максима Пухова — так называемого главы оккупационной администрации Энергодара;

других представителей российских оккупационных структур.

В ГУР предупреждают, что во время мероприятия россияне планируют показать постановочные выступления фейковых свидетелей и якобы жертв преступлений ВСУ.

К распространению российских сообщений также должны присоединиться пропагандисты Russia Today, представители российских посольств, так называемых российских домов и отделений Россотрудничества. В частности, в ГУР назвали Замбию, Кувейт, Узбекистан, Нигерию, Болгарию, Венесуэлу, Монголию и Малайзию среди стран, где планируется привлечение таких структур.

По оценке ГУР, цель операции — отвлечь международное внимание от военных преступлений российских войск, в частности от катастрофической гуманитарной ситуации во временно оккупированных Олешках Херсонской области.

В разведке считают, что Россия пытается переложить ответственность за преступления на украинских военных и сформировать негативное отношение к Украине среди иностранных партнеров.

Еще одним поводом для кампании, по информации ГУР, стало усиление европейской поддержки Украины. В частности, украинская разведка связывает подготовку провокации с утверждением Советом ЕС кредита на 90 млрд евро и созданием альянса ЕС — Украина в сфере беспилотных летательных аппаратов.

В ГУР отмечают, что путем дискредитации ВСУ и европейских правительств Москва стремится ослабить внешнюю поддержку Украины.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предупреждал о гибридных угрозах со стороны России. По его словам, Кремль пытается устраивать провокации с размытой ответственностью, чтобы затруднить реакцию западных стран.