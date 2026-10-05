В Польше убеждены, что в случае осуществления Россией акта агрессии статья 5 НАТО о коллективной обороне будет применена в нужное время. В то же время именно формулировка статьи сознательно оставлена ​​недосказанной, а решение о формате реакции принимается уже после наступления события.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на брифинге для украинских журналистов в Варшаве.

Почему статья 5 НАТО не автоматическая

Отвечая на вопрос о уверенности Варшавы в действенности коллективной защиты и количестве возможных пролетов российских ракет или дронов для признания прямой агрессии РФ, Сикорский отметил, что статья 5 НАТО не столь однозначна, как некоторые считают.

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— Это не случайно, ведь она сознательно оставлена ​​недосказанной — именно такая формулировка была пределом, на который в 1950-х мог согласиться Конгресс США, — объяснил глава МИД Польши.

По его словам, американский Конгресс тогда не дал согласия на автоматическое вступление в войну, согласившись на то, чтобы политическое решение о формате реакции союзников принималось непосредственно по факту нападения. Из-за этого возникают разные мнения, ведь это вопрос оценки, а действия потенциального агрессора предусмотреть трудно.

Сикорский напомнил, что за всю историю НАТО статью 5 применяли только один раз после террористической атаки 11 сентября 2001 года в США, когда погибли 3,5 тыс. человек.

— Если случится нечто подобное, мы, безусловно, отреагируем, — подчеркнул министр.

Гибридная угроза и ошибка Путина

Глава польского МИД признал, что нынешний агрессор действует коварно и может намеренно ставить союзников перед дилеммами, совершая провокации с размытой ответственностью и неопределенным масштабом. Однако он убежден, что НАТО справится с этими вызовами.

По мнению Сикорского, кремлевский диктатор Владимир Путин допускает стратегическую ошибку, ведя гибридную войну против всей Европы, ведь такими действиями он лишь облегчает мобилизацию общественного мнения для сдерживания агрессии.

— Он принципиально не понимает психологию демократических стран и считает нас гораздо более деградированными, чем мы на самом деле. А оказалось, что мы уже пятый год поддерживаем Украину. Этого он точно не предвидел, — подытожил Сикорский.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отмечал, что статья 5 Североатлантического договора намеренно сформулирована неоднозначно, поэтому военно-политический блок не будет раскрывать заранее точные условия ее применения.

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