Росія підготувала інформаційну операцію під назвою Телемост, яку планує провести 22 жовтня 2026 року за участі іноземної аудиторії.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР).

Операція Телемост: що відомо

За інформацією ГУР, російська сторона запланувала на 22 жовтня о 15:00 так званий міжнародний телеміст, присвячений нібито злочинам Сил оборони України проти цивільного населення Запорізької області.

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Захід має відбутися у форматі групового відеодзвінка через Zoom.

У розвідці зазначають, що організатори заявляють про участь представників 80 країн. Водночас підтвердження фактичної участі цих держав немає.

Основною аудиторією російської інформаційної операції визначено представників дипломатичного корпусу країн ООН, ОБСЄ, БРІКС і СНД, а також міжнародних гуманітарних організацій.

Для іноземної аудиторії організатори планують забезпечити синхронний переклад англійською, іспанською та французькою мовами.

За даними української розвідки, головним доповідачем російська сторона визначила підсанкційного колаборанта Родіона Мірошника.

Також заплановані виступи:

Євгена Балицького — керівника російської окупаційної адміністрації на тимчасово окупованій частині Запорізької області;

Максима Пухова — так званого глави окупаційної адміністрації Енергодара;

інших представників російських окупаційних структур.

У ГУР попереджають, що під час заходу росіяни планують показати постановочні включення фейкових свідків та нібито жертв злочинів ЗСУ.

До поширення російських повідомлень також мають долучитися пропагандисти Russia Today, представники російських посольств, так званих російських домів та відділень Россотрудничества.

Зокрема, у ГУР назвали Замбію, Кувейт, Узбекистан, Нігерію, Болгарію, Венесуелу, Монголію та Малайзію серед країн, де планується залучення таких структур.

За оцінкою ГУР, мета операції — відвернути міжнародну увагу від воєнних злочинів російських військ, зокрема від катастрофічної гуманітарної ситуації в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області.

У розвідці вважають, що Росія намагається перекласти відповідальність за злочини на українських військових і сформувати негативне ставлення до України серед іноземних партнерів.

Ще одним приводом для кампанії, за інформацією ГУР, стало посилення європейської підтримки України.

Зокрема, українська розвідка пов’язує підготовку провокації із затвердженням Радою ЄС кредиту на €90 млрд та створенням альянсу ЄС — Україна у сфері безпілотних літальних апаратів.

У ГУР зазначають, що через дискредитацію ЗСУ та європейських урядів Москва прагне послабити зовнішню підтримку України.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський попереджав про гібридні загрози з боку Росії.

За його словами, Кремль намагається створювати провокації з розмитою відповідальністю, щоб ускладнити реакцію західних держав.

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