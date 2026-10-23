Южный мост в Киеве временно перекроют: как будут курсировать автобусы
- Движение по Южному мосту в направлении левого берега ограничат.
- Автобусы № 22 и № 91 будут временно курсировать через Дарницкий мост.
В Киеве сегодня, 23 октября, временно ограничат движение по Южному мосту в направлении с правого на левый берег. Ограничения будут действовать ориентировочно с 12:00 до 15:00.
Об этом сообщают в КГВА.
Как будет курсировать транспорт во время ремонта
Это необходимо для проведения ремонтных работ, которые должны ускорить возобновление движения поездов по зеленой линии столичного метро.
На время работ автобусы №22 и №91 изменят маршруты и будут двигаться через Дарницкий мост.
Водителям и пассажирам рекомендуют учитывать временные ограничения при планировании поездок.
О возобновлении движения транспорта по Южному мосту в обычном режиме сообщат дополнительно.
Также сегодня в Киеве продолжают организовывать дополнительные рейсы городской электрички из-за ограничений работы метро. В частности, городская электричка Kyiv City Express продолжит курсировать с дополнительными рейсами на полукольцо между станциями Почайна и Выдубичи.
Электрички будут останавливаться на всех промежуточных станциях маршрута: Радужный, Воскресенка, Троещина-2, Никольская Слободка, Левобережная, Русановка, Дарница и Березняки.
Напомним, что 22 октября в результате ночных взрывов в Киеве поврежден Южный мост, движение транспорта в обе стороны временно перекрыто. В результате взрывов повреждена часть инфраструктуры метрополитена на мосту.