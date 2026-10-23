В Киеве сегодня, 23 октября, временно ограничат движение по Южному мосту в направлении с правого на левый берег. Ограничения будут действовать ориентировочно с 12:00 до 15:00.

Об этом сообщают в КГВА.

Как будет курсировать транспорт во время ремонта

Это необходимо для проведения ремонтных работ, которые должны ускорить возобновление движения поездов по зеленой линии столичного метро.

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На время работ автобусы №22 и №91 изменят маршруты и будут двигаться через Дарницкий мост.

Водителям и пассажирам рекомендуют учитывать временные ограничения при планировании поездок.

О возобновлении движения транспорта по Южному мосту в обычном режиме сообщат дополнительно.

Также сегодня в Киеве продолжают организовывать дополнительные рейсы городской электрички из-за ограничений работы метро. В частности, городская электричка Kyiv City Express продолжит курсировать с дополнительными рейсами на полукольцо между станциями Почайна и Выдубичи.

Электрички будут останавливаться на всех промежуточных станциях маршрута: Радужный, Воскресенка, Троещина-2, Никольская Слободка, Левобережная, Русановка, Дарница и Березняки.

Напомним, что 22 октября в результате ночных взрывов в Киеве поврежден Южный мост, движение транспорта в обе стороны временно перекрыто. В результате взрывов повреждена часть инфраструктуры метрополитена на мосту.

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