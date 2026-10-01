Движение по Южному мосту в Киеве остановили после двух попаданий беспилотников в районе его опорной части.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Взрывы в Киеве 1 октября: что известно

По словам Виталия Кличко, зафиксировано два попадания БпЛА в районе опорной части Южного моста. Сейчас смотрят После этого движение по мосту остановили. В КМВА сообщили, что из-за последствий атаки поезда зеленой линии метро и наземный общественный транспорт временно курсируют с изменениями в расписании. Поезда зеленой линии метро ездят только по подземным участкам: Сырец – Выдубичи и Осокорки – Красный хутор. Автобусы №22 и №91 временно ездят через Дарницкий железнодорожный мост в обоих направлениях. Около 11:30, когда поезд ехал, в салон через вентиляцию попала пыль из-за взрывной волны. Пассажиры и машинист не пострадали, стекла и конструкции вагона не повреждены. Поезд доставили в электродепо для дополнительного осмотра. Специалисты КП Киевавтошляхмист проверяют состояние сооружения после попаданий.

Попадание дрона в школу в Киеве: что известно

Во время утренней атаки на Киев российский беспилотник попал в четырёхэтажное здание школы в Соломенском районе Киева.

Ударом был повреждён фасад учебного корпуса на уровне третьего этажа, после попадания возник пожар.

На момент атаки в школе находились более 100 учеников и около 60 сотрудников заведения. Все они укрылись.

По предварительной информации, пострадавших в школе нет. На месте работали полицейские, взрывотехники и спасатели ГСЧС.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 681-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.