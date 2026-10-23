У Києві сьогодні, 23 жовтня, тимчасово обмежать рух Південним мостом у напрямку з правого на лівий берег. Обмеження діятимуть орієнтовно з 12:00 до 15:00.

Про це повідомляють у КМВА.

Як курсуватиме транспорт під час ремонту

Це необхідно для проведення ремонтних робіт, які мають пришвидшити відновлення руху поїздів на зеленій лінії столичного метро.

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На час робіт автобуси № 22 та № 91 змінять маршрути та рухатимуться через Дарницький міст.

Водіям і пасажирам рекомендують враховувати тимчасові обмеження під час планування поїздок.

Про відновлення руху транспорту Південним мостом у звичайному режимі повідомлять додатково.

Також сьогодні у Києві продовжують організовувати додаткові рейси міської електрички через обмеження в роботі метро. Зокрема, міська електричка Kyiv City Express продовжить курсувати з додатковими рейсами на ділянці півкільця між станціями Почайна та Видубичі.

Електрички зупинятимуться на всіх проміжних станціях маршруту: Райдужний, Воскресенка, Троєщина-2, Микільська Слобідка, Лівобережна, Русанівка, Дарниця та Березняки.

Нагадаємо, що 22 жовтня внаслідок нічних вибухів у Києві пошкоджено Південний міст, рух транспорту в обидві сторони тимчасово перекрито. Унаслідок вибухів пошкоджено частину інфраструктури метрополітену на мосту.

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