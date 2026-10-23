Південний міст у Києві тимчасово перекриють: як курсуватимуть автобуси
- Рух Південним мостом у напрямку лівого берега обмежать.
- Автобуси № 22 та № 91 тимчасово курсуватимуть через Дарницький міст.
У Києві сьогодні, 23 жовтня, тимчасово обмежать рух Південним мостом у напрямку з правого на лівий берег. Обмеження діятимуть орієнтовно з 12:00 до 15:00.
Про це повідомляють у КМВА.
Як курсуватиме транспорт під час ремонту
Це необхідно для проведення ремонтних робіт, які мають пришвидшити відновлення руху поїздів на зеленій лінії столичного метро.
На час робіт автобуси № 22 та № 91 змінять маршрути та рухатимуться через Дарницький міст.
Водіям і пасажирам рекомендують враховувати тимчасові обмеження під час планування поїздок.
Про відновлення руху транспорту Південним мостом у звичайному режимі повідомлять додатково.
Також сьогодні у Києві продовжують організовувати додаткові рейси міської електрички через обмеження в роботі метро. Зокрема, міська електричка Kyiv City Express продовжить курсувати з додатковими рейсами на ділянці півкільця між станціями Почайна та Видубичі.
Електрички зупинятимуться на всіх проміжних станціях маршруту: Райдужний, Воскресенка, Троєщина-2, Микільська Слобідка, Лівобережна, Русанівка, Дарниця та Березняки.
Нагадаємо, що 22 жовтня внаслідок нічних вибухів у Києві пошкоджено Південний міст, рух транспорту в обидві сторони тимчасово перекрито. Унаслідок вибухів пошкоджено частину інфраструктури метрополітену на мосту.