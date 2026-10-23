22 октября в Киеве состоялся 10-й Украинский Женский Конгресс, посвященный расширению возможностей украинских женщин в государственной политике, экономике и общественной жизни.

Мероприятие прошло под лозунгом “От исключений к новым стандартам”.

10-й Украинский Женский Конгресс: главные темы

УЖК открыли вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк, Первая леди Украины Елена Зеленская и премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

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К участникам и участницам Конгресса с приветственными речами обратились посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

Основной темой мероприятия стало закрепление новых ролей и возможностей украинских женщин в государственной политике, экономике и общественных отношениях.

Во время открытия Елена Кондратюк подчеркнула, что достижения женщин в Украине не должны оставаться единичными примерами, равные возможности должны стать общепринятой нормой.

— Мы научились открывать женщинам двери. Теперь должны сделать так, чтобы за этими дверями для них действительно были равные возможности. И когда мы сегодня говорим “От исключений к новым стандартам”, то эти новые стандарты – не новые требования к женщинам. Это новые требования к государству, обществу, политике и экономике. Они должны наконец соответствовать новой реальности, которую женщины уже создали, – подчеркнула Елена Кондратюк.

Первая леди Украины Елена Зеленская акцентировала внимание на необходимости практических изменений, которые будут гарантировать женщинам равные права и возможности во всех сферах жизни.

— Что означает превратить исключение в стандарт на практике? Это означает, что равная оплата за одинаковый труд должна стать незыблемым правилом. Это означает развитие социальной инфраструктуры: доступные безопасные детские сады и школы с укрытиями, которые позволяют женщине совмещать самореализацию и семью. Это означает партнерское родительство, когда забота является общей ответственностью семьи, а не только женщины. Это означает открытые двери к руководящим должностям и в политику – без предубеждений и стереотипов, – отметила Елена Зеленская.

Александра Матвийчук получила награду имени Мэри О’Хейген

Одним из главных событий Конгресса стало вручение награды имени Мэри О’Хейген. В этом году награду присудили правозащитнице и лауреату Нобелевской премии мира Александре Матвийчук.

Наградой был отмечен ее вклад в защиту прав человека, документирование военных преступлений России и борьбу за справедливость для пострадавших от войны.

— Я хочу сказать три вещи. У Украины — отчетливое женское лицо. Женщины должны поддерживать женщин независимо от сферы, в которой они работают. И последнее – в этой войне с Россией мы, украинские женщины, среди прочего, боремся за будущее наших детей и за то, чтобы наши дочери никогда не были вынуждены кому-то доказывать, что они тоже люди, – отметила Александра Матвийчук.

Участницы Конгресса обсудили участие женщин в защите Украины, политике и принятии решений, развитие женского предпринимательства, доступ к профессиям, которые традиционно считались мужскими, труд по уходу, молодежное лидерство и значение культуры во время войны.

В ходе дискуссий подняли вопрос недостаточной представленности женщин на высших уровнях государственного управления. Доля женщин в правительстве сократилась примерно с 30% в 2019 году до 10%. При этом женщины не представлены в СНБО, Ставке Верховного Главнокомандующего и переговорной группе.

Соучредитель и директор Конгресса Светлана Войцеховская подчеркнула, что теперь важно создать условия, при которых успехи отдельных женщин станут доступными для многих других.

— Десять лет назад мы часто говорили о женщинах, которые стали первыми. Сегодня хотим говорить о том, как сделать так, чтобы за ними пришли сотни и тысячи других. Ведь настоящий результат – не когда одна женщина смогла преодолеть все препятствия, а когда для следующих этих препятствий уже нет, – отметила соучредитель и директор Конгресса Светлана Войцеховская.

На Конгрессе обсудили развитие женского предпринимательства

Одним из ключевых экономических вопросов стало женское предпринимательство. Женщины составляют около 60% среди предпринимателей-ФЛП, однако с увеличением масштабов бизнеса их доля сокращается.

Председатель правления Райффайзен Банка Наталья Гурина рассказала о программах поддержки предпринимательниц, которые финансовое учреждение реализует вместе с партнерами. Райф способствует развитию женского предпринимательства через финансирование, грантовые и образовательные программы.

— Женщина имеет право сама определять свое будущее – когда возвращаться к работе, какое дело начинать, насколько масштабный бизнес строить. Наша задача как банка – помочь ей пройти путь от я хочу к я могу и иметь ресурсы для следующего шага. Ведь когда растет ее бизнес – крепнет община, развивается экономика, сильнее становится Украина, – сообщила Наталья Гурина.

Ощадбанк представил комплексную программу Женское дело. Она предусматривает предоставление кредитов на сумму до 5 млн грн для женского бизнеса, грантовую поддержку и обучение 2 000 предпринимательниц.

— Мне хочется, чтобы женщины получали поддержку от всех банков Украины. Наши программы будут расширяться, это наша принципиальная позиция. Мы работаем для того, чтобы предоставить женщинам наибольшие возможности для развития, – подчеркнула член правления Ощадбанка, ответственная за микро-, малый и средний бизнес, Наталья Буткова-Витвицкая.

Женская занятость и неоплачиваемый труд по уходу

Важным направлением обсуждения стал человеческий капитал. Участницы рассмотрели способы преодоления демографического кризиса, занятость женщин в так называемых неженских профессиях и проблему невидимого и неоплачиваемого труда по уходу.

Соучредитель Конгресса, народный депутат Мария Ионова обратила внимание на уровень занятости женщин, разницу в оплате труда и нагрузку, связанную с домашними обязанностями.

— Сегодня только каждая вторая украинская женщина работает. А те женщины, которые работают, в среднем зарабатывают значительно меньше мужчин и тратят еще 55 часов в неделю на неоплачиваемый домашний труд и уход. Наш путь в ЕС должен помочь решить эти проблемы – через справедливую оплату труда, доступные услуги по уходу и равные возможности для профессионального развития, – подчеркнула соучредитель Конгресса, народный депутат Мария Ионова.

На Конгрессе презентовали книгу Ви|значні

На дискуссионной платформе Культура как стратегия участники обсудили сохранение украинского культурного наследия, культурную дипломатию и поддержку культурных проектов.

Заместитель председателя правления ПриватБанка по вопросам финансов Лариса Чернышова рассказала о динамике пожертвований через сервисы банка и инструментах поддержки благотворительности.

— В 2022 году средняя сумма доната через сервисы ПриватБанка составляла 16 грн. Сегодня это 200 грн! Мы донатим осознанно и регулярно. А ПриватБанк предоставляет целую линейку инструментов, чтобы сделать поддержку проще, – рассказала заместитель председателя правления ПриватБанка по вопросам финансов Лариса Чернышова.

Во время мероприятия презентовали книгу Ви|значні, созданную совместно Украинским Женским Конгрессом, ПриватБанком и The Ukrainians Media. В издание вошли 22 письма известных украинок, адресованные следующему поколению лидеров.

На важности системной поддержки украинских общин и реализации проектов по сохранению культурного наследия и укреплению национальной идентичности подчеркнул заместитель СЕО МХП по устойчивому развитию, председатель Наблюдательного совета благотворительного фонда МХП-Община Юрий Мельник.

— Мы системно реализуем проекты общегосударственного масштаба, в частности в сферах культуры, сохранения исторического наследия и утверждения национальной идентичности. Все эти инициативы объединяет стратегическая цель – построение сильного и устойчивого Украинского государства, – подчеркнул Юрий Мельник.

Культурную программу Конгресса дополнило выступление творческого объединения МУР, которое состоялось при поддержке ПриватБанка.

Кто поддержал 10-й Украинский Женский Конгресс

Мероприятие организовал Украинский Женский Конгресс в рамках проекта От вызовов к устойчивости: женское лидерство в комплексной безопасности и гендерное равенство в Украине. Проект реализует Украинский Женский Фонд при финансовой поддержке ЕС.

Поддержку Конгрессу оказал ПриватБанк – крупнейший государственный банк Украины и драйвер цифровых изменений.

Партнером мероприятия стал Ощадбанк, который предлагает комплексные решения для женского бизнеса.

Конгресс состоялся при поддержке Райффайзен Банка, выступающего амбассадором женского лидерства и развития женского предпринимательства.

Организаторы поблагодарили за поддержку Благотворительный фонд МХП-Громаді.

10-й Украинский Женский Конгресс организовали при поддержке ООН Женщины в рамках Стратегической записки Структуры ООН Женщины в Украине на 2025–2029 годы. Финансовую поддержку предоставили правительства Канады, Хорватии и Швеции.

Партнерами Конгресса стали Фонд имени Генриха Белля (бюро Киев-Украина) и Международный фонд Возрождение.

Мероприятие организовали при поддержке проектов ПРООН Усиление партисипативного управления и Экваномика. Финансирование проекта Экваномика обеспечивают Дания, Люксембург и Республика Корея.

Событие состоялось при поддержке швейцарско-украинской программы EGAP, которую реализует Фонд Восточная Европа, и Международного института демократии и содействия выборам (International IDEA) при поддержке правительства Канады.

Партнерами мероприятия были Женский Ромский фонд Чирикли и Национальный Демократический Институт (НДИ).

Генеральным информационным партнером 10-го Украинского Женского Конгресса стала медиакомпания Starlight Media. Медиаподдержку оказали телеканалы Прямой и 5 канал, Эспрессо, онлайн-издания Украинская правда, Телеграф.ua и NV.

Фото: УЖК

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