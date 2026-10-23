22 жовтня у Києві відбувся 10-й Український Жіночий Конгрес, присвячений розширенню можливостей українських жінок у державній політиці, економіці та суспільному житті.

Захід пройшов під гаслом “Від винятків до нових стандартів”.

10-й Український Жіночий Конгрес: головні теми

УЖК відкрили віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк, Перша леді України Олена Зеленська та прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.

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До учасників та учасниць Конгресу з вітальними промовами звернулися посолка Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова та єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

Основною темою заходу стало закріплення нових ролей і можливостей українських жінок у державній політиці, економіці та суспільних відносинах.

Під час відкриття Олена Кондратюк наголосила, що досягнення жінок в Україні не повинні залишатися поодинокими прикладами, а рівні можливості мають стати загальноприйнятою нормою.

– Ми навчилися відкривати жінкам двері. Тепер маємо зробити так, щоб за цими дверима для них справді були рівні можливості. І коли ми сьогодні говоримо “Від винятків до нових стандартів”, то ці нові стандарти – не нові вимоги до жінок. Це нові вимоги до держави, суспільства, політики й економіки. Вони мають нарешті відповідати новій реальності, яку жінки вже створили, – наголосила Олена Кондратюк.

Перша леді України Олена Зеленська акцентувала на потребі практичних змін, які гарантуватимуть жінкам рівні права та можливості в усіх сферах життя.

– Що означає перетворити виняток на стандарт на практиці? Це означає, що рівна оплата за однакову працю має стати непорушним правилом. Це означає розбудову соціальної інфраструктури: доступні безпечні дитячі садочки й школи з укриттями, які дають жінці змогу поєднувати самореалізацію та родину. Це означає партнерське батьківство, коли турбота є спільною відповідальністю родини, а не тільки жінки. Це означає відчинені двері до керівних посад та політики – без упереджень і стереотипів, – зазначила Олена Зеленська.

Олександра Матвійчук отримала відзнаку імені Мері О’Хейген

Однією з головних подій Конгресу стало вручення відзнаки імені Мері О’Хейген. Цього року нагороду присудили правозахисниці та лауреатці Нобелівської премії миру Олександрі Матвійчук.

Відзнака визнала її внесок у захист прав людини, документування воєнних злочинів Росії та боротьбу за справедливість для постраждалих від війни.

– Я хочу сказати три речі. Україна має виразне жіноче обличчя. Жінки мають підтримувати жінок незалежно від сфери, в якій ці жінки працюють. І останнє – у цій війні з Росією ми, українські жінки, серед іншого, боремося за майбутнє наших дітей і за те, щоби наші доньки ніколи в світі не були змушені комусь доводити, що вони теж люди, – зазначила Олександра Матвійчук.

Учасниці Конгресу обговорили участь жінок у захисті України, політиці та ухваленні рішень, розвиток жіночого підприємництва, доступ до професій, які традиційно вважалися чоловічими, доглядову працю, молодіжне лідерство та значення культури під час війни.

Під час дискусій порушили питання недостатньої представленості жінок на найвищих рівнях державного управління. Частка жінок в уряді скоротилася приблизно з 30% у 2019 році до 10%. При цьому жінки не представлені в РНБО, Ставці Верховного Головнокомандувача та переговорній групі.

Співзасновниця і директорка Конгресу Світлана Войцеховська наголосила, що тепер важливо створити умови, за яких успіхи окремих жінок стануть доступними для багатьох інших.

– Десять років тому ми часто говорили про жінок, які стали першими. Сьогодні хочемо говорити про те, як зробити так, щоб за ними прийшли сотні й тисячі інших. Бо справжній результат – не коли одна жінка змогла подолати всі перешкоди, а коли для наступних цих перешкод уже немає, – зазначила співзасновниця і директорка Конгресу Світлана Войцеховська.

На Конгресі обговорили розвиток жіночого підприємництва

Одним із ключових економічних питань стало жіноче підприємництво. Жінки становлять близько 60% серед підприємців-ФОПів, проте зі збільшенням масштабів бізнесу їхня частка скорочується.

Голова правління Райффайзен Банку Наталія Гуріна розповіла про програми підтримки підприємиць, які фінансова установа реалізує разом із партнерами. Райф сприяє розвитку жіночого підприємництва через фінансування, грантові та освітні програми.

– Жінка має право сама визначати своє майбутнє – коли повертатися до роботи, яку справу починати, наскільки масштабний бізнес будувати. Наше завдання як банку – допомогти їй пройти шлях від я хочу до я можу і мати ресурси для наступного кроку. Адже коли зростає її бізнес – міцнішає громада, розвивається економіка, сильнішою стає Україна, – повідомила Наталія Гуріна.

Ощадбанк представив комплексну програму Жіноча справа. Вона передбачає надання кредитів на суму до 5 млн грн для жіночого бізнесу, грантову підтримку та навчання 2000 підприємиць.

– Мені хочеться, щоб жінки були підтримані всіма банками України. Наші програми будуть збільшуватись, це наша принципова позиція. Ми працюємо для того, щоб надати жінкам найбільші можливості для розвитку, – наголосила членкиня правління Ощадбанку, відповідальна за мікро-, малий та середній бізнес, Наталя Буткова-Вітвіцька.

Жіноча зайнятість і неоплачувана доглядова праця

Важливим напрямом обговорення став людський капітал. Учасниці розглянули способи подолання демографічної кризи, зайнятість жінок у так званих нежіночих професіях та проблему невидимої й неоплачуваної доглядової праці.

Співзасновниця Конгресу, народна депутатка Марія Іонова звернула увагу на рівень зайнятості жінок, різницю в оплаті праці та навантаження, пов’язане з домашніми обов’язками.

– Сьогодні лише кожна друга українська жінка працює. А ті жінки, які працюють, у середньому заробляють значно менше за чоловіків і витрачають ще 55 годин на тиждень на неоплачувану домашню та доглядову працю. Наш шлях до ЄС має допомогти вирішити ці проблеми – через справедливу оплату праці, доступні послуги догляду та рівні можливості для професійного розвитку, – наголосила співзасновниця Конгресу, народна депутатка Марія Іонова.

На Конгресі презентували книгу Ви|значні

На дискусійній платформі Культура як стратегія учасники обговорили збереження української культурної спадщини, культурну дипломатію та підтримку культурних проєктів.

Заступниця голови правління ПриватБанку з питань фінансів Лариса Чернишова розповіла про динаміку пожертв через сервіси банку та інструменти підтримки благодійності.

– У 2022 році середня сума донату через сервіси ПриватБанку становила 16 грн. Сьогодні це 200 грн! Ми донатимо свідомо і регулярно. А ПриватБанк надає цілу лінійку інструментів, щоб зробити підтримку простішою, – розповіла заступниця голови правління ПриватБанку з питань фінансів Лариса Чернишова.

Під час заходу презентували книгу Ви|значні, створену спільно Українським Жіночим Конгресом, ПриватБанком та The Ukrainians Media. До видання увійшли 22 листи відомих українок, адресовані наступному поколінню лідерок.

На важливості системної підтримки українських громад та втілення проєктів зі збереження культурної спадщини й зміцнення національної ідентичності наголосив заступник СЕО МХП зі сталого розвитку, голова Наглядової ради благодійного фонду МХП-Громаді Юрій Мельник.

– Ми системно реалізуємо проєкти загальнодержавного масштабу, зокрема у сферах культури, збереження історичної спадщини та утвердження національної ідентичності. Усі ці ініціативи об’єднує стратегічна мета – розбудова сильної та стійкої Української держави, – наголосив Юрій Мельник.

Культурну програму Конгресу доповнив виступ творчого об’єднання МУР, який відбувся за підтримки ПриватБанку.

Хто підтримав 10-й Український Жіночий Конгрес

Захід організував Український Жіночий Конгрес у межах проєкту Від викликів до стійкості: жіноче лідерство у комплексній безпеці і гендерна рівність в Україні. Проєкт реалізує Український Жіночий Фонд за фінансової підтримки ЄС.

Підтримку Конгресу надав ПриватБанк – найбільший державний банк України та драйвер цифрових змін.

Партнером заходу став Ощадбанк, який пропонує комплексні рішення для жіночого бізнесу.

Конгрес відбувся за підтримки Райффайзен Банку, що виступає амбасадором жіночого лідерства та розвитку жіночого підприємництва.

Організатори подякували за підтримку Благодійному фонду МХП-Громаді.

10-й Український Жіночий Конгрес організували за підтримки ООН Жінки в межах Стратегічної ноти Структури ООН Жінки в Україні на 2025–2029 роки. Фінансову підтримку надали уряди Канади, Хорватії та Швеції.

Партнерами Конгресу стали Фонд імені Гайнріха Бьолля (бюро Київ-Україна) та Міжнародний фонд Відродження.

Захід організували за підтримки проєктів ПРООН Посилення учасницького врядування та Екваноміка. Фінансування проєкту Екваноміка забезпечують Данія, Люксембург і Республіка Корея.

Подія відбулася за підтримки швейцарсько-української програми EGAP, яку реалізує Фонд Східна Європа, та Міжнародного інституту демократії та сприяння виборам (International IDEA) за підтримки уряду Канади. Партнерами заходу були Жіночий Ромський фонд Чіріклі та Національний Демократичний Інститут (НДІ).

Генеральним інформаційним партнером 10-го Українського Жіночого Конгресу стала медіакомпанія Starlight Media. Медіапідтримку надали телеканали Прямий і 5 канал, Еспресо, онлайн-видання Українська правда, Телеграф.ua та NV.

Фото: УЖК

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