С 1 по 10 ноября российская армия атаковала Украину 3 519 ударными беспилотниками типа Шахед, Гербера и Пародия. Украинские военные уничтожили или подавили 3 068 вражеских БпЛА.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в среду, 11 ноября.

Сколько российских БпЛА обезвредили Силы обороны

— Каждый из них летел на чьи-то дома, на больницы и школы, на энергетику, которая обеспечивает светом и теплом миллионы украинцев. Силы обороны обезвредили 3 068 из них. Эти тысячи дронов так и не долетели до своих целей, – говорится в сообщении.

Российские войска меняют тактику и все чаще используют реактивные беспилотники, которые имеют более высокую скорость и представляют большую опасность.

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За первые десять дней ноября на такие БпЛА пришлось почти половина всех запусков – 1 695 единиц. Украинские военные обезвредили 406 из них.

С традиционными Шахедами украинская противовоздушная оборона справляется еще эффективнее. Из 1 824 запущенных российской армией беспилотников этого типа удалось обезвредить 1 662.

— Российский агрессор ищет новые способы прорвать нашу защиту, но Силы обороны ежедневно совершенствуются. Внедряют новые методы противодействия, наращивают возможности и делают все, чтобы как можно меньше дронов врага достигало цели, – подчеркнули в военном командовании.

Напомним, представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что украинские военные используют для уничтожения российских беспилотников роботизированные турели, оснащенные системами машинного зрения и искусственным интеллектом.

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