Роботизированные турели, использующие машинное зрение и искусственный интеллект, уже применяются для уничтожения реактивных российских беспилотников.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини.

Игнат о сбивании реактивных БпЛА с турелей

По словам Юрия Игната, роботизированные турели уже показали результат в борьбе не только с обычными, но и с реактивными беспилотниками. Такие системы, в частности, устанавливают на мостах.

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— Роботизированные турели сейчас устанавливают и на мостах в том числе. Уже есть случаи сбивания даже реактивных БпЛА, даже Герань-5, с тех самых турелей. Я тоже был большим скептиком. Думал: как это вообще возможно? Но применение инновационных технологий и искусственного интеллекта исключило человеческую ошибку, (улучшило, — Ред.) технические расчеты. При сбивании используется именно машинное зрение. Искусственный интеллект позволяет работать даже с реактивными БпЛА, — сказал Игнат.

В то же время спикер Воздушных сил отметил, что радиус действия таких турелей пока небольшой, поскольку основным средством поражения целей сейчас является пулемет.

В начале мая тогда еще действующий министр обороны Украины Михаил Федоров сообщал о развитии малой противовоздушной обороны для борьбы с российскими дронами на линии боевого соприкосновения и в прифронтовых районах.

Одним из таких технологических решений стала украинская турель с искусственным интеллектом от Brave1.

Система способна самостоятельно обнаруживать вражеский дрон, отслеживать его и рассчитывать траекторию. После этого оператору нужно лишь подтвердить поражение нажатием кнопки.

Технология также позволяет уничтожать дроны на оптоволокне, против которых не действуют средства радиоэлектронной борьбы.

Турели уже опробовали в боевых условиях бойцы бригады К-2. По словам Федорова, систему используют в более чем 10 подразделениях ВСУ на ключевых направлениях фронта.

Добавим, что накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Киеве уже установили более 12 турелей для противодействия реактивным беспилотникам, еще восемь планируют установить в Киевской области.