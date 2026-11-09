Россия начала применять Герань-5 для ударов по украинским городам в начале осени этого года. Эксперты смогли исследовать образец, приземлившийся почти невредимым посреди поля.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Российская Герань-5 К5-К: ГУР исследовало новую модификацию

ГУР опубликовало на портале War&Sanctions интерактивную 3D-модель и детальный анализ составляющих новой модификации российского беспилотника Герань-5 – версии К5-К.

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Во время анализа К5-К эксперты обнаружили 93 электронных компонента иностранного производства. Наибольшее количество деталей изготовлено компаниями из США – 52, КНР – 10, Швейцарии – 10.

По аэродинамической схеме и характеристикам специалисты уже классифицируют этот аппарат как малогабаритную крылатую ракету.

Технические характеристики Герань-5 К5-К

Специалисты военной разведки зафиксировали ряд технических изменений по сравнению с предыдущими версиями, направленными на улучшение скоростных и высотных показателей фюзеляжа:

длина составляет 4 м (против 6,5 м у обычной Герань-5), размах крыльев – 3 м (против 3,2 м);

крейсерская скорость возросла до более чем 450 км/ч, максимальная скорость во время отдельных маневров достигает 1000 км/ч, а потолок высоты полета увеличился с 5 до 6 км;

дальность полета (1000 км) и вес боевой части (90 кг) остались без изменений, а в исследуемом образце установлена ​​термобарическая боевая часть ТББЧ-90;

силовая установка: турбореактивный двигатель ТРД-200, собранный в Алабуге из китайских комплектующих;

авионика: полетный контроллер, инерциальная система SADRA seeker с модулем МОХ, копия 16-элементной CRP-антенны Harxon GI-006, трекер и mesh-модем – аналогичны последним версиям БпЛА Герань-4 Сикер.

Аппарат оснащен блоком оптико-электронной корреляционной системы Сусанина с камерой двойного диапазона. Система сравнивает изображение с камеры с эталоном в памяти микрокомпьютера Coke Pi (китайский аналог Raspberry Pi) для ориентировки по маршруту.

В ГУР отмечают, что россияне стараются тщательно скрывать маркировку использованной электронной базы, в частности цифровых сигнальных процессоров DSP от Texas Instruments и инерциальных модулей Murata.

Такие попытки маскировки свидетельствуют о том, что международные санкции создают проблемы для российских цепей поставок, увеличивая сроки, стоимость и риски опоздания комплектующих. Системный контроль и усиление санкционного давления способны лишить агрессора возможности производить подобное вооружение.

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