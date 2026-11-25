Ирина Гамалий, редактор сайта
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Буданов анонсировал обмен пленными с РФ в конце ноября – начале декабряДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией может состояться в конце ноября или начале декабря 2026 года.
Об этом руководитель офиса президента Кирилл Буданов сообщил во время мероприятия Диалог ради единства, передают Новини Live.
Когда состоится очередной обмен пленными с РФ
— Это более или менее реальные даты, когда первые военнопленные должны вернуться, — сообщил Буданов.
Он заявил о подготовке масштабного обмена, который может охватить более тысячи человек.
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Источник: Новини.Live
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