Очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией может состояться в конце ноября или начале декабря 2026 года.

Об этом руководитель офиса президента Кирилл Буданов сообщил во время мероприятия Диалог ради единства, передают Новини Live.

Когда состоится очередной обмен пленными с РФ

— Это более или менее реальные даты, когда первые военнопленные должны вернуться, — сообщил Буданов.

Он заявил о подготовке масштабного обмена, который может охватить более тысячи человек.

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