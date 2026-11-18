Украина определила три приоритетные категории граждан для следующего обмена пленными с Россией. В первую очередь речь идет о тяжелобольных и тяжелораненых, украинских женщинах и людях, которые дольше всего находятся в российском плену.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в среду, 18 ноября.

Обмен пленными с РФ: кого вернут в первую очередь

Украинский омбудсмен ведет переговоры относительно следующего обмена с российским уполномоченным Яной Лантратовой.

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Сейчас стороны согласовывают окончательное количество людей и категории, которые должны войти в списки. Украина настаивает на четком и прозрачном формировании перечней.

— Приоритет №1 для нас — это категория тяжелораненых, тяжелобольных граждан Украины. Это как военнопленные, так и гражданские, — отметил он.

Второй приоритетной категорией являются украинские женщины, которые находятся в российских тюрьмах.

Третье место в списке занимают граждане, которые дольше всего удерживаются в плену.

Лубинец отметил, что сложнее всего продвигаются переговоры по возвращению защитников Мариуполя. Они находятся в российском плену еще с 2022 года.

— Многих из них оккупанты незаконно осудили. При этом согласованная цифра будущего обмена точно не будет меньше одной тысячи с каждой стороны, — уточнил он.

Сейчас Украина и Россия работают над тем, чтобы количество людей в рамках обмена было как можно большим.

— То есть какой она будет окончательной? 1200 на 1200, полторы тысячи на полторы тысячи, возможно, даже больше, — говорит омбудсмен.

Отдельным вопросом остаются мирные жители Украины, которых незаконно удерживает Россия.

Лубинец объяснил, что международное гуманитарное право не предусматривает процедуры обмена гражданских, поскольку их задержание российской стороной является прямым нарушением Женевских конвенций.

Поэтому Украина применяет юридический механизм воссоединения семей и договаривается с Россией о зеркальных шагах.

По имеющимся данным, Россия незаконно удерживает более 2 000 гражданских лиц Украины. С помощью Международного комитета Красного Креста удалось подтвердить личности только 840 человек.

К работе над открытием отдельного гуманитарного направления для возвращения гражданских присоединилась первая леди США Мелания Трамп.

Это произошло после ее встречи с Лубинцом в Белом доме. Омбудсмен продолжает обсуждать этот вопрос с исполнительным советником первой леди Марком Бекманом.

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что Украина и Россия готовят самый масштабный с начала полномасштабной войны обмен военнопленными. Он может охватить более тысячи человек с каждой стороны.

Окончательное число участников обмена стороны согласовывают после переговоров американских представителей с Россией.

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