Украина готова провести обмен военнопленными в течение ближайших недель. Сроки его проведения будут зависеть от темпов работы российской стороны и контактов американских представителей с Москвой.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во вторник, 17 ноября.

Зеленский о сроках проведения обмена военнопленными

— Украина передаст Американской стороне наши предложения по обмену, каналами разведки уже коммуницируем. Украина готова обеспечить результат уже в ближайшие недели. Сроки реализации этой договоренности зависят от темпа российской стороны и коммуникации Американской команды с ними, – отметил Зеленский.

Во время совещания 17 ноября президент вместе с дипломатической командой Украины, руководителями разведки и СБУ, главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым и участниками переговорного процесса определили приоритеты для следующей встречи в Берлине. Она состоится на этой неделе.

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Обсудили освобождение гражданских заложников, которых до сих пор удерживает Россия. По словам президента, часть из них находится в российском плену еще со времени до начала полномасштабной войны.

— Определили порядок совместной работы с партнерами по ключевым вопросам, которые касаются окончания этой войны, гарантирования безопасности Украины и длительного мира, возможностей для восстановления Украины и дальнейшего развития, – добавил глава государства.

Зеленский утвердил задачи для команды на следующие недели.

Ранее президент говорил, что Украина и Россия готовят крупнейший с начала полномасштабной войны обмен военнопленными.

Он может охватить более тысячи человек с каждой стороны. Окончательное количество участников обмена стороны согласовывают после переговоров американских представителей с Россией.

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