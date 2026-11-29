За последние сутки зафиксировано 131 боевое столкновение.

Вчера авиация противника нанесла 69 авиаударов, в том числе сбросила 231 управляемую авиабомбу. Кроме того, захватчики задействовали 8 377 дронов-камикадзе и осуществили 1 994 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 29 ноября 2026

Ситуация в Украине на 29 ноября 2026

На Северо-Слобожанском направлении захватчики четыре раза атаковали в районах Кореньки и Малой Корчаковки.

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На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили одну атаку противника в районе Старицы.

На Купянском направлении враг трижды атаковал в районе Радьковки.

Четыре попытки врага продвинуться были остановлены на Лиманском направлении в районах Колодязев и Лимана.

На Славянском направлении захватчики совершили семь атак в районах Кривой Луки, Николаевки, Ямполя и Озерного.

На Краматорском направлении за последние сутки противник не предпринимал активных действий.

На Константиновском направлении зафиксировано 12 атак. Оккупанты вели штурмовые действия в районах Константиновки, Долгой Балки и Степановки.

На Покровском направлении наши защитники отразили восемь атак. Враг атаковал в районе Сергеевки, а также проводил штурмы в направлениях Торецкого, Кучерового Яра, Белицкого, Черниговки, Краснополья и Новониколаевки.

На Александровском направлении захватчики штурмовых действий не проводили.

На Гуляйпольском направлении отражено 11 атак захватчиков в районах Рыбного, Рождественки, Светлой Долины и Егоровки.

На Ореховском и Приднепровском направлениях за последние сутки оккупанты активных действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага на 29 ноября 2026

личного состава — около 1 653 465 (+2 479);

танков — 12 521 (+4);

боевых бронированных машин — 26 047 (+9);

артиллерийских систем — 52 943 (+43);

реактивных систем залпового огня — 2 313 (+1);

средств противовоздушной обороны — 1 783 (+1);

самолетов — 456;

вертолетов — 356;

наземных робототехнических комплексов — 3 261 (+8);

беспилотников оперативно-тактического уровня — 625 223 (+1 547);

крылатых ракет — 5 278;

кораблей и катеров — 36;

подводных лодок — 2;

автомобильной техники и автоцистерн — 181 925 (+598);

специальной техники — 4 962 (+4).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 740-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.