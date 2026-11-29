Карта боевых действий на 29 ноября 2026 года — ситуация на фронтеДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
За последние сутки зафиксировано 131 боевое столкновение.
Вчера авиация противника нанесла 69 авиаударов, в том числе сбросила 231 управляемую авиабомбу. Кроме того, захватчики задействовали 8 377 дронов-камикадзе и осуществили 1 994 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 29 ноября 2026
Ситуация в Украине на 29 ноября 2026
На Северо-Слобожанском направлении захватчики четыре раза атаковали в районах Кореньки и Малой Корчаковки.
На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили одну атаку противника в районе Старицы.
На Купянском направлении враг трижды атаковал в районе Радьковки.
Четыре попытки врага продвинуться были остановлены на Лиманском направлении в районах Колодязев и Лимана.
На Славянском направлении захватчики совершили семь атак в районах Кривой Луки, Николаевки, Ямполя и Озерного.
На Краматорском направлении за последние сутки противник не предпринимал активных действий.
На Константиновском направлении зафиксировано 12 атак. Оккупанты вели штурмовые действия в районах Константиновки, Долгой Балки и Степановки.
На Покровском направлении наши защитники отразили восемь атак. Враг атаковал в районе Сергеевки, а также проводил штурмы в направлениях Торецкого, Кучерового Яра, Белицкого, Черниговки, Краснополья и Новониколаевки.
На Александровском направлении захватчики штурмовых действий не проводили.
На Гуляйпольском направлении отражено 11 атак захватчиков в районах Рыбного, Рождественки, Светлой Долины и Егоровки.
На Ореховском и Приднепровском направлениях за последние сутки оккупанты активных действий не проводили.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери врага на 29 ноября 2026
- личного состава — около 1 653 465 (+2 479);
- танков — 12 521 (+4);
- боевых бронированных машин — 26 047 (+9);
- артиллерийских систем — 52 943 (+43);
- реактивных систем залпового огня — 2 313 (+1);
- средств противовоздушной обороны — 1 783 (+1);
- самолетов — 456;
- вертолетов — 356;
- наземных робототехнических комплексов — 3 261 (+8);
- беспилотников оперативно-тактического уровня — 625 223 (+1 547);
- крылатых ракет — 5 278;
- кораблей и катеров — 36;
- подводных лодок — 2;
- автомобильной техники и автоцистерн — 181 925 (+598);
- специальной техники — 4 962 (+4).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 740-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.