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В Украине появился инвестор по строительству мусороперерабатывающего завода

Построить в Украине заводы по утилизации отходов планировали голландцы, шведы, китайцы, австрийцы и поляки. Инвесторы не спешат в Украину не столько из-за ситуации на востоке страны, сколько из-за коррупции, плохого бизнес-климата и замедления реформ.

Эксперты убеждены, если в ближайшее время ничего не изменится, то роста объема инвестиций ждать не стоит.

Об этом сообщил представитель компании в Украине Евгений Майструк.

Между тем, новый завод по переработке мусора в Украине планируется построить в течение следующих двух-трех лет. При этом, что нужно сделать, чтобы строительство такого завода было рентабельным остается полнейшей загадкой для многих.

Ответ на этот и другой не менее важный вопрос знает трейдинговая компания Altercom Limited, которая на сегодняшний день в полном объеме готова инвестировать свои средства в строительство мусороперерабатывающего завода.

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Как отметил Майструк, расчетная стоимость строительства – $ 20 млн, ввод в строй мусороперерабатывающего предприятия намечен на 2020 г, однако все зависит от политической обстановки в стране. Согласно его утверждению, инвесторы заинтересованы в стабильности.

– При запуске работы завода предусмотрено по меньшей мере 300 рабочих мест. Кроме того, от его производства городской бюджет ежегодно может получать 10%-20 % от общей суммы прибыли, – подытожил он.

Также в компании считают, что площадками для строительства могли бы стать не только Киевская и Львовская области, но практически все регионы страны и даже небольшие населенные пункты. В случае, если возведение заводов – процесс длительный и часто выбивающийся из конкретных сроков, то проекты по расчистке мусорных завалов будут вполне посильны,  подчеркнули в трейдинговой компании Altercom Limited.

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