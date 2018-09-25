В Україні з’явився інвестор з будівництва сміттєпереробного заводу

Побудувати в Україні заводи з утилізації відходів планували голландці, шведи, китайці, австрійці та поляки. Інвестори не поспішають в Україну не стільки через ситуацію на сході країни, скільки через корупцію, поганий бізнес-клімат та уповільнення реформ.

Експерти переконані, якщо найближчим часом нічого не зміниться, то зростання обсягу інвестицій чекати не варто.

Про це повідомив представник компанії в Україні Євген Майструк.

Тим часом, новий завод з переробки сміття в Україні планується побудувати протягом наступних двох-трьох років. При цьому, що потрібно зробити, щоб будівництво такого заводу було рентабельним залишається цілковитою загадкою для багатьох.

Відповідь на це та інше не менш важливе питання знає трейдингова компанія Altercom Limited, яка на сьогоднішній день в повному обсязі готова інвестувати свої кошти в будівництво сміттєпереробного заводу.

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Як зазначив Майструк, розрахункова вартість будівництва – $ 20 млн, введення в лад сміттєпереробного підприємства намічений на 2020 р, проте все залежить від політичної обстановки в країні. Згідно з його твердженням, інвестори зацікавлені в стабільності.

– При запуску роботи заводу передбачено щонайменше 300 робочих місць. Крім того, від його виробництва міський бюджет щорічно може отримувати 10% -20% від загальної суми прибутку, – підсумував він.

Також в компанії вважають, що майданчиками для будівництва могли б стати не тільки Київська та Львівська області, але практично всі регіони країни і навіть невеликі населені пункти. У разі, якщо зведення заводів – процес тривалий і часто вибивається з конкретних термінів, то проекти з розчищення сміттєвих завалів будуть цілком посильні, підкреслили в трейдинговій компанії Altercom Limited.