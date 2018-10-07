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В КГГА рассказали, как киевляне могут уменьшить расходы на отопление в 3,5 раза

В столичной программе 70/30, которая дает возможность проводить энергоэффективные мероприятия по методу софинансирование, приняло участие уже триста тридцать три ОСМД и ЖСК.

Направление средств бюджета на цели энергосбережения в результате дают главный дивиденд – экономию на коммунальных платежках для киевлян. Об этом в эфире канала 112 Украина сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он отметил, что в Киеве практика направления бюджетных средств на мероприятия по энергоэффективности действует уже четыре года.

– Это дает возможность уменьшить плату за коммунальные услуги в разы за счет простых технических мероприятий, еще и делают жилье более комфортным. Кроме того, эти меры быстро окупаются. На прошлой неделе мы посетили жилой дом, где люди платят не 30 гривен за квадратный метр, а только 8 гривен, – пояснил заместитель председателя КГГА.

Напомним, программа 70/30 введена в Киеве в 2014 году. Она предусматривает методику софинансирования: 70% стоимости работ оплачивает город, 30% – жители.

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За четыре года из городского бюджета на энергомодернизации жилых домов киевлян из бюджета выделили 238 млн грн, а владельцы квартир со своей стороны инвестировали 122 700 000 грн. За счет программы в домах устанавливают и реконструйовують индивидуальные тепловые пункты, утепляют фасады, меняют освещение на энергоэффективное, осуществляют замену входных дверей и окон в коридорах домов.

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