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У КМДА розповіли, як кияни можуть зменшити витрати на опалення у 3,5 рази

У столичній програмі 70/30, що дає можливість проводити енергоефективні заходи за методом співфінансування, взяло участь вже триста тридцять три ОСББ та ЖБК.

Спрямування коштів бюджету на цілі енергозбереження у результаті дають найголовніший дивіденд – економію на комунальних платіжках для киян. Про це в ефірі каналу 112 Україна повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Він зауважив, що у Києві практика спрямування бюджетних коштів на заходи із енергоефективності діє вже чотири роки.

– Це дає можливість зменшити плату за комунальні послуги у рази за рахунок простих технічних заходів, які ще й роблять житло комфортнішим. Крім того, ці заходи швидко окуповуються. Минулого тижня ми відвідали житловий будинок, де люди сплачують не 30 гривень за квадратний метр, а лише 8 гривень, – пояснив заступник голови КМДА.

Нагадаємо, програма 70/30 запроваджена у Києві у 2014 році. Вона передбачає методику співфінансування: 70% вартості робіт оплачує місто, 30% – мешканці.

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За чотири роки з міського бюджету на енергомодернізацію житлових будинків киян із бюджету виділили 238 млн грн, а власники помешкань зі свого боку інвестували 122,7 млн грн. За рахунок програми у будинках встановлюють та реконструйовують індивідуальні теплові пункти, утеплюють фасади, замінюють освітлення на енергоефективне, здійснюють заміну вхідних дверей та вікон у коридорах будинків.

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