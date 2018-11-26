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Курс доллара в обменниках поднялся до 29 гривен

В обменниках Киева курс доллара поднялся до 29 гривен. НБУ же установил курс на уровне 27,5 грн.

Об этом свидетельствуют цифры на столичных обменниках.

В обменных пунктах стоимость доллара выросла до 28,5 — 29,00 грн, а евро — до 32,10 грн.

Читайте: Военное положение в Украине: почему и что изменится (ТЕКСТ ЗАКОНА)

Доллары в пунктах обмена можно продать за 29,1, а евро — за 33,10 грн.

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Курс доллара в обменниках поднялся до 29 гривен / 2 фотографии

Напомним, НБУ ухудшил прогноз по экономике Украины на 2019 год.

Фото: dreamstime.

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