Ціни на нафту відновили зростання

Вартість бареля нафти Brent на торгах у Лондоні о 7.00 зросла на 7,3% – до $36,87 за барель.

Це на $2,52 більше, ніж після відновлення торгів.

Ростуть ціни і на нафту марки WTI. Вартість травневих ф’ючерсів зросла на 6,9% – до позначки $33,28 за барель.

Читайте: Торги на біржах США призупинили через різкий обвал відразу після відкриття

Нагадаємо, обвал цін на нафту відбувся після того, як Саудівська Аравія почала цінову війну з Росією.

Угода ОПЕК+, яка обмежує видобуток нафти, перестане діяти з 1 квітня. Тому було запропоновано скоротити обсяги видобутку нафти, щоб зберегти її колишню ціну.

Однак Росія відмовилася від пропозиції, після чого Саудівська Аравія заявила, що з квітня вона збільшує обсяги видобутку нафти.

Як наслідок – ціни на нафту у понеділок за ніч впали на 30%.

Детальніше про причини та наслідки обвалу цін на нафту можна прочитати в нашому матеріалі.

Джерело: investing.com