Освобождение самозанятых украинцев от уплаты ЕСВ — Зеленский подписал закон

Самозанятые лица, ФЛП, которые имеют основное место работы, освобождаются от уплаты за себя ЕСВ за месяцы, за которые работодатель уплатил страховой взнос за них, с 1 января 2021 года.

Президент Владимир Зеленский подписал соответствующие изменения в закон О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (по устранению дискриминации по кругу плательщиков) № 592-ІХ, принятый парламентом 13 мая.

Согласно документу, от уплаты ЕСВ освобождены также лица, осуществляющие независимую профдеятельность, если они получают пенсию по возрасту или имеют инвалидность.

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ФЛП, кроме тех, которые избрали упрощенную систему налогообложения, лица, осуществляющие независимую профдеятельность, и члены фермерских хозяйства не будут платить минимальный размер единого социального взноса за месяцы, в которых не было прибыли.

А ФЛП, которые занимались бизнесом и не получали доходов с 2017 года, закон позволяет государственную регистрацию прекращения предпринимательской деятельности путем списания им сумм недоимки по ЕСВ, а также штрафов и пени, начисленных на такие суммы, при условии представления ими необходимых документов.

Закон Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Напомним, 13 мая Верховная Рада приняла законопроект №3329-д, который предусматривает освобождение от налогообложения зарплаты некоторых медиков и ФЛП, то есть штрафные санкции за нарушение налогового законодательства, совершенные с 1 марта по 30 июня, не будут применять вплоть до дня отмены карантина.