Звільнення самозайнятих українців від сплати ЄСВ – Зеленський підписав закон

Самозайняті особи, ФОПи, які мають основне місце роботи, звільняються від сплати за себе ЄСВ за місяці, за які роботодавець сплатив страховий внесок за них, з 1 січня 2021 року.

Президент Володимир Зеленський підписав відповідні зміни до закону Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (щодо усунення дискримінації за колом платників) № 592-ІХ, ухвалений парламентом 13 травня.

Згідно з документом, від сплати ЄСВ звільнені також особи, які провадять незалежну профдіяльність, якщо вони отримують пенсію за віком або мають інвалідність.

ФОПи, окрім тих, які обрали спрощену систему оподаткування, особи, які провадять незалежну профдіяльність, та члени фермерських господарств не будуть сплачувати мінімальний розмір єдиного соціального внеску за місяці, у яких не було прибутку.

А ФОПам, які займалися бізнесом та не отримували доходів з 2017 року, закон дозволяє державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності шляхом списання їм сум недоїмки з ЄСВ, а також штрафів і пені, нарахованих на такі суми, за умови подання ними необхідних документів.

Закон Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування