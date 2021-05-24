Легализация криптовалюты в Украине

Украинцы на первом месте во всем мире по использованию криптовалюты. Об этом говорится в исследовании аналитической компании Chainalysis. Вскоре в Украине могут принять законопроект О виртуальных активах, который призван легализовать криптовалюты и операции, связанные с ними.

Факты ICTV пообщались с заместителем министра по цифровой трансформации Александром Борняковым и узнали, как будет действовать закон, кому придется платить налоги и как это повлияет на экономическую ситуацию в стране.

По словам Борнякова, сейчас в Украине эта сфера вообще не контролируется, но если человек каким-то образом использует криптовалюту, это не противоречит законодательству, однако это не касается предпринимательской деятельности.

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— Для бизнеса это не работает, поэтому мы вместе с коллегами и парламентом разработали законопроект №3637, который позволит ввести криптовалюту в правовое поле, а гражданам и бизнесу — пользоваться ею официально, по закону.

Согласно законопроекту, некоторые аспекты криптоактивов будет контролировать Национальный банк Украины (НБУ), так как они используются как деньги, часть Министерство цифровой трансформации, а часть — Комиссия по ценным бумагам. В то же время в законе криптовалюта определяется как нематериальный актив, нематериальное благо.

— Дело в том, что в материальных активах бывает ситуация, когда криптовалюта очень похожа на валюту, как на доллар, на акцию или на имущество. Поэтому мы приняли решение, чтобы в законе это было как нематериальное благо. То есть нематериальный актив, и в зависимости от того, какие у него свойства, он будет больше похож на электронные деньги или на какой-то финансовый инструмент, как акция.

Также законопроект О виртуальных активах позволит облагать доходы. Но, как отмечает Александр Борняков, налоги должны будут платить только поставщики услуг, а за обычными гражданами, которые обладают криптовалютой, надзор не будет устанавливаться.

— Если физическое лицо, гражданин Украины, получило состояние в биткоинах, то налоги нужно будет заплатить по ставке 18%. Это ставка на доход физических лиц. Если речь идет о бизнесе — есть налог на прибыль, также 18%. У нас есть предложение от министерства и депутатов — сделать на первые пять лет льготный период. Это даст возможность облагать доходы в виртуальных активах по ставке 5%. Это позволит развить это направление для страны и для людей, а затем вернуться к стандартным ставкам.

После принятия закона украинские банки смогут открывать счета для граждан и бизнеса в криптовалюте. Рассчитаться криптовалютой невозможно, поскольку, согласно Конституции, единственным платежным средством является гривня.

— Это будет очень похоже на золото или доллар и евро. То есть криптовалютой нельзя рассчитаться за кофе, но ты можешь хранить ее на депозитных счетах и ​​в условиях конвертации в гривну осуществлять платежи. Только закон заработает, банк может открыть клиенту счет в биткоине и при необходимости конвертировать его в гривню — так можно рассчитаться. Возможно, банк сможет создать даже дебетовую карту, и человек может рассчитаться в стране, где это разрешено.

Как отмечает Александр Борняков, пока есть цель создать выгодные условия, чтобы больше компаний работали с украинской юрисдикцией.

— Мы видим, что виртуальные активы могут стать мощной точкой роста со стороны бизнеса, и наша задача — создать условия для международного бизнеса. Чтобы здесь основали компании, зарегистрировали их, получили банковские счета в банках Украины и работали на весь мир с украинской юрисдикцией. Наша цель — создать лучшие условия в мире, чтобы мы были лучшей юрисдикцией.

Легализация криптовалюты в Украине

Законопроект №3637 О виртуальных активах приняли народные депутаты Украины в первом чтении в декабре 2020 года. 28 апреля Комитет по цифровой трансформации рекомендовал Верховной Раде поддержать закон во втором чтении.

Национальный банк Украины также поддержал инициативу.