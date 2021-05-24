Легалізація криптовалюти в Україні

Українці на першому місці в усьому світі з використання криптовалют. Про це йдеться в дослідженні аналітичної компанії Chainalysis. Незабаром в Україні можуть ухвалити законопроект Про віртуальні активи, який покликаний легалізувати криптовалюти та операції, пов’язані з ними.

Факти ICTV поспілкувалися з заступником міністра з цифрової трансформації Олександром Борняковим і дізналися, як саме діятиме закон, кому доведеться сплачувати податки та як це вплине на економічну ситуацію в країні.

За словами Борнякова, наразі в Україні ця сфера взагалі не контролюється, але якщо людина якимось чином використовує криптовалюту, це не суперечить законодавству, однак це не стосується підприємницької діяльності.

Читайте Bitcoin різко впав у ціні

– Для бізнесу це не працює, тому ми разом з колегами та парламентом напрацювали законопроект №3637, який дасть можливість ввести криптовалюту у правове поле, а громадянам і бізнесу – користуватися нею офіційно, згідно з законом.

Відповідно до законопроекту, деякі аспекти криптоактивів контролюватиме Національний банк України (НБУ), оскільки їх використовують як гроші, частину Міністерство цифрової трансформації, а частину – Комісія з цінних паперів. Водночас у законі криптовалюта визначається як нематеріальний актив, нематеріальне благо.

– Річ у тім, що у матеріальних активах буває ситуація, коли криптовалюта дуже схожа на валюту, як на долар, на акцію або на майно. Тому ми ухвалили рішення, щоб у законі це було як нематеріальне благо. Тобто є нематеріальний актив, і залежно від того, які він має властивості, він буде більше схожий на електронні гроші чи на якийсь фінансовий інструмент, як-от акція.

Також законопроект Про віртуальні активи дозволить оподатковувати прибутки. Але, як зазначає Олександр Борняков, податки повинні будуть сплачувати лише постачальники послуг, а за звичайними громадянами, які володіють криптовалютою, нагляд не встановлюватимуть.

– Якщо фізична особа, громадянин України, отримала статки в біткоїні, то податки потрібно буде заплатити за ставкою 18 %. Це ставка на дохід фізичних осіб. Якщо йдеться про бізнес – є податок на прибуток, також 18%. У нас є пропозиція від міністерства і депутатів – зробити на перших п’ять років пільговий період. Це дасть можливість оподатковувати статки у віртуальних активах за ставкою 5%. Це допоможе розвинути цей напрям для країни і для людей, а потім повернутися до стандартних ставок.

Після ухвалення закону українські банки зможуть відкривати рахунки для громадян і бізнесу у криптовалютах. Розрахуватися криптовалютою неможливо, адже згідно з Конституцією, єдиним платіжним засобом є гривня.

– Це буде дуже схоже на золото або долар і євро. Тобто криптовалютою не можна розрахуватися за каву, але ти можеш зберігати її на депозитних рахунках і після конвертації у гривню здійснювати платежі. Щойно закон запрацює, банк може відкрити клієнту біткойновий рахунок і за необхідності конвертувати його у гривню – так можна розрахуватися. Можливо, банк зможе створити навіть дебетову картку, і людина може розрахуватися у країні, де це дозволено.

Як наголошує Олександр Борняков, наразі є мета створити найвигідніші умови, щоб більше компаній працювали з українською юрисдикцією.

– Ми бачимо, що віртуальні активи можуть стати потужною точкою зростання з боку бізнесу, і наше завдання – створити умови для міжнародного бізнесу. Щоб тут заснували компанії, зареєстрували їх, отримали банківські рахунки у банках України та працювали на весь світ з українською юрисдикцією. Наша мета – зробити найкращі умови у світі, щоб ми були найкращою юрисдикцією.

Легалізація криптовалюти в Україні

Законопроект №3637 Про віртуальні активи ухвалили народні депутати України у першому читанні у грудні 2020 року. 28 квітня Комітет з цифрової трансформації рекомендував Верховній Раді підтримати закон у другому читанні.

Національний банк України також підтримав ініціативу.