В конце мая в Украине были заметные валютные колебания. Так, доллар и евро то дорожали несколько дней подряд, то наоборот падали в цене.

В частности, 28 мая курс доллара подешевел до 27,52 грн, а евро — до 33,56 грн. В последний день мая гривна существенно укрепилась к иностранным валютам. Американский доллар подешевел до 27,50 грн. Евро также несколько утратило свои позиции и стоило 33,38 грн вместо 33,56 грн накануне.

В то же время экономист Александр Хмелевский в комментарии Фактам ICTV говорит, что курс гривны в июне будет стабильным. Согласно его прогнозу, доллар будет стоить в пределах 27,35-28 грн, а евро — в пределах 33-35 грн.

Также эксперт добавляет, что валютные резервы Нацбанка остаются на высоком уровне (около $28 млрд). Но в то же время происходит отток инвестиций и растет дефицит внешней торговли.

Однако, по словам Александра Хмелевского, в июне эти негативные тенденции пока не отразятся на курсе гривны. Хотя уже в августе девальвация гривны может возобновится.

Что будет с курсом доллара к концу 2021

К концу 2021 года курс доллара в Украине повысится до отметки 29,5 грн/$, а через три года будет стоить уже 31 грн.

Такой прогноз озвучило агентство S&P Global Ratings. В частности, аналитики считают, что к концу 2022-го американская валюта вырастет до 30 грн, на конец 2023 года составит 30,5 грн и на конец 2024-го достигнет отметки 31 грн.