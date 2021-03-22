К концу 2021 года курс доллара в Украине повысится до отметки 29,5 грн/$, а через три года будет стоить уже 31 грн.

Такой прогноз агентства S&P Global Ratings озвучил старший аналитик компании Альпари Вадим Иосуб.

По его словам, эксперты агентства считают, что к концу 2022-го американская валюта вырастет до 30 грн, на конец 2023 года составит 30,5 грн и на конец 2024-го достигнет отметки 31 грн.

— В то же время инфляция в текущем году прогнозируется на уровне 7,7%, в 2022-м — 5,5%, в 2023-м и 2024-м — по 5%, — отметил аналитик.

Кроме того, ВВП в Украине в этом году S&P прогнозирует на уровне 4%, в следующем — 3,5%, в 2023-м и 2024-м годах — по 3%.

По мнению аналитика, текущий курс доллара в Украине до конца недели фактически не изменится.

— Доллар на межбанке может торговаться через неделю в пределах 27,7 грн, а наличный доллар в банках — в пределах 27,6-27,8 грн, — подытожил Иосуб.

Курс валют в Украине 22 марта

По состоянию на 22 марта НБУ установил курс доллара в Украине на уровне 27,71 грн/$.

Евро подешевел за день на две копейки. Его курс – 32,95 грн/€.